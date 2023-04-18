Мільярдер, який не так давно оголосив себе республіканцем, вирішив скористатися тим же підходом до найменування продукту, що і його колишній соратник Дональд Трамп. Останній назвав свій клон твітера Truth Social. Слово "truth" з англійської перекладається як "правда". Якою ж вона буде, побачимо згодом, хоча оцінити так звану "правду" Ілона Маска можна вже зараз на прикладі його ставлення до війни в Україні.

Цікаво Ілон Маск створив X․AI – нову компанію, яка займеться створенням конкурента ChatGPT

TruthGPT

Мільярдер виклав своє бачення нейромережі, яка конкуруватиме з ChatGPT, журналісту Такеру Карлсону, заявивши, що альтернативний підхід до створення ШІ необхідний, щоб уникнути знищення людства.

Я збираюся запустити щось, що я називаю TruthGPT, або максимально правдивий ШІ, який намагається зрозуміти природу Всесвіту. І я думаю, що це може бути найкращим шляхом до безпеки в тому сенсі, що ШІ, який дбає про розуміння Всесвіту, навряд чи знищить людей, тому що ми є цікавою частиною Всесвіту,

– цитує Маска американський консервативний канал Fox News.

Цікаво, що підприємець порівнює відсутність у ШІ бажання знищити все людство з тим, як люди намагаються захистити шимпанзе, що досить іронічно, враховуючи ставлення до цих тварин з боку Neuralink, іншої компанії Ілона Маска:

Ми розуміємо, що людство може вирішити полювати на всіх шимпанзе і вбити їх. Насправді ми раді, що вони існують, і прагнемо захистити їхнє середовище існування,

– каже він.

Маск, який останнім часом сильно критикує OpenAI, нинішнього лідера ринку нейромереж, свого часу був її засновником. Компанія починалася як некомерційна організація, але пізніше залучила мільярди доларів від Microsoft, за які фактично й створила ChatGPT. Тому тепер Ілон звинувачує OpenAI в тому, що вона продалася й втратила свою незалежність, а це, на його думку, може зашкодити етичності моделей ШІ, які створює компанія. Свою ж програму він подає як більш прозорий варіант.