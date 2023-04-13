Попри те, що не так давно мільярдер підписав відкритий лист із закликом до шестимісячної паузи в розробці просунутих моделей ШІ, сам він збирається конкурувати з лідером ринку OpenAI та вже збирає команду фахівців. Так, раніше Маск найняв двох колишніх дослідників DeepMind для розробки конкурента ChatGPT.

Цікаво Ілон Маск хоче створити конкурента ChatGPT разом із росіянином

Що відомо

Проєкт передбачає створення генеративного ШІ, який компанія буде навчати на власному величезному масиві даних. Поки незрозуміло, як Twitter буде використовувати цю технологію. Інсайдер припускає, що генеративна нейромережа розширить можливості пошуку на платформі або допоможе компанії перебудувати рекламний бізнес.

Яких-небудь деталей про майбутній ШІ від Маска немає. Все, від чого ми можемо сьогодні відштовхуватись, це недоброзичливі відносини глави Twitter з OpenAI, яку він, імовірно, прагне провчити за будь-яку ціну. Річ у тім, що Ілон Маск був одним із засновників цієї компанії у 2015 році. Однак у 2018 вийшов зі складу керівництва й перестав фінансувати дослідження. Він нібито хотів стати CEO компанії, бо вважав, що вона сильно відстає від Google. Однак Сем Альтман, який керував тоді й залишається на посаді досі, не погодився. Ця боротьба за владу, як припускають, і стала причиною відходу Маска від справ та "особистої ворожнечі", хоча офіційно обидві сторони стверджують, що вся справа в конфлікті інтересів за участю Tesla. Хай там як, але заяви Альтмана про продовження фінансування досліджень Маском не справдилися – він більше не давав грошей, ще більше підігріваючи чутки. Протистояння загострилося, коли OpenAI випустила ChatGPT й блискавично завоювала прихильність користувачів.

Я досі не розумію, як некомерційна організація, якій я пожертвував близько 100 мільйонів доларів, якимось чином стала комерційною з ринковою капіталізацією в 30 мільярдів доларів. Якщо це законно, то чому всі так не роблять?

– писав Маск у своєму твітері. Він неодноразово критикував OpenAI за те, що вона перестала бути некомерційною та втратила незалежність.

Неназвані люди нібито з оточення Маска кажуть, що мільярдер був "розлючений", коли побачив успіх ChatGPT у листопаді. Через місяць він відрізав OpenAI доступ до даних Twitter. А тепер, схоже, хоче напряму конкурувати зі своїми колишніми партнерами.