Маск намагається застрибнути на цей потяг, який несеться з шаленою швидкістю. Останніми тижнями він активно зв'язується з провідними дослідниками в галузі ШІ та обговорює потенційну співпрацю. Серед них – Ігор Бабушкін, який має досвід у розробці алгоритмів.

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Що відомо

На сторінці Бабушкіна в Linkedin зазначається, що з 2018 по 2020 рік він працював у лабораторії DeepMind AI від Alphabet (Google).

У 2020 році перейшов до OpenAI, де, найімовірніше, працював над ChatGPT та іншими нейромережами.

Але ще до цих двох компаній він встиг кілька місяців попрацювати в CERN.

Як зазначають джерела, Маск і Бабушкін обговорили формування нової лабораторії для проведення досліджень у сфері ШІ. Проєкт усе ще перебуває на ранній стадії, тому немає жодних планів щодо конкретних продуктів.

Бабушкін також начебто повідомив, що офіційно ще не приєднався до проєкту.

Маск і штучний інтелект

Додаткової іронії цій ситуації додає той факт, що Маск був одним із засновників OpenAI, яка створила ChatGPT та інші проривні генеративні моделі. До 2018 року він мав провідну роль у компанії, але був змушений піти через побоювання з приводу конфлікту інтересів. Керувати стартапом лишився співзасновник Сем Альтман, який перебуває на своїй посаді й сьогодні.

Віднедавна мільярдер почав висловлювати свою недовіру до нейромереж, заявивши, що має "трохи екзистенціальної тривоги щодо ШІ" через можливі негативні наслідки його роботи для всього людства. Він також накинувся на компанію OpenAI, назвавши її "купою продажних людей" через тісний зв'язок із Microsoft і закриття вихідного коду.

Однією з основних претензій Маска до ChatGPT є обмеження, які розробники вбудували в систему, щоб вона не сказала зайвого. Мільярдер, який називає себе "абсолютистом свободи слова" хоче, щоб алгоритм міг видавати будь-який результат без цензурування висловлювань, які можуть виявитись різкими, расистськими, гомфобними, мізогінними чи ображати користувача з будь-якою іншою ознакою. Така позиція, на думку джерела, означає, що конкурентний чат-бот Маска матиме менше обмежень щодо суперечливих тем, порівняно з ChatGPT.