Чутки про те, що Ілон Маск націлився на індустрію штучного інтелекту, ходили ще за кілька днів до того, як з'явилася новина про заснування X.AI. Business Insider повідомляв, що Маск придбав значну кількість графічних процесорів (GPU), які є ключовими компонентами, що використовуються в застосунках ШІ.

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Вже тоді поповзли чутки про те, що мільярдер працює над створенням генеративного продукту ШІ. Financial Times також припустила, що Маск планує створити фірму зі штучного інтелекту, щоб конкурувати з OpenAI, відомою організацією, що займається розробкою ChatGPT за підтримки Microsoft.

Що задумав Ілон Маск

Під час інтерв'ю на Twitter Spaces, відповідаючи на запитання про купівлю графічних процесорів, Маск не розкрив своїх планів щодо нової ШІ-компанії, заявивши, що "схоже, що всі і їхні собаки також купують графічні процесори сьогодні". Однак назва "X.AI" узгоджується з брендингом нещодавніх починань Маска, таких як присвоєння імені "X Corp." його акаунту в Twitter і використання значка "X" для його бачення суперзастосунку.

Інтерес Маска до штучного інтелекту є давнім, оскільки він був співзасновником OpenAI у 2015 році. Однак у 2018 році він розійшовся з організацією, а останнім часом висловлював скептицизм щодо швидкого прогресу ШІ і закликав зробити паузу в "гігантських експериментах зі штучним інтелектом".

Чому всі говорять про штучний інтелект

OpenAI здобула значне визнання завдяки своїм технологіям ШІ, таким як ChatGPT і GPT-4, які проклали шлях для нинішніх зусиль Microsoft і Google, спрямованих на більш глибоку інтеграцію інструментів ШІ у свої продукти.

Очікується, що нова компанія Маска, X.AI, приверне до себе увагу, коли увійде в конкурентний ландшафт індустрії ШІ (якщо їй це вдасться). З його послужним списком інновацій та проривів у різних секторах, включаючи електромобілі, освоєння космосу та відновлювані джерела енергії, вихід Маска у сферу ШІ, як очікується, призведе до значних зрушень та змін. Галузеві експерти, ймовірно, будуть уважно стежити за прогресом X.AI і його потенційним впливом на ландшафт ШІ.

А тим часом 36% учених вважають, що штучний інтелект може спричинити катастрофу ядерного рівня

Наразі подробиці про конкретні цілі та проєкти X.AI залишаються нерозкритими, і незрозуміло, як вона відрізнятиметься від наявних гравців у галузі ШІ. Однак, зважаючи на репутацію Маска як людини, що розширює межі та кидає виклик статус-кво, X.AI, ймовірно, таки сколихне і без того неспокійну галузь ШІ.