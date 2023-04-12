Рішення OpenAI запустити цю програму пов'язане з переконанням, що прозорість і співпраця з користувачами є важливими для виявлення та вирішення будь-яких потенційних проблем з їхньою технологією.

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Ця ініціатива є природною частиною нашої загальної ідеї розробки безпечного і передового ШІ. Ми хочемо створювати безпечні та надійні технології та сервіси, тому ми хотіли б звернутися до вас за допомогою,

– йдеться у повідомленні OpenAI у блозі.

Як ми вже зазначали, нагорода варіюватиметься від 200 доларів за проблеми низького рівня серйозності до 20000 доларів за виняткові знахідки. Компанія також співпрацює з Bugcrowd Inc, відомою платформою для краудсорсингового тестування безпеки, для збору відгуків від учасників програми та покращення співпраці у виявленні вразливостей.

Однак варто зазначити, що не всі вразливості будуть винагороджені. OpenAI визначила певні проблеми безпеки, які не будуть винагороджуватися, наприклад, спроби змусити чат-бота надати незаконну інформацію шляхом обману, написання шкідливого коду або змусити чат-бота писати образи. Ці винятки відображають прихильність OpenAI до відповідальної та етичної розробки ШІ.

Чому це хороший знак

Рішення OpenAI залучити користувачів і широку спільноту фахівців з безпеки до виявлення вразливостей в ChatGPT свідчить про проактивний підхід компанії до вирішення потенційних проблем. Заохочуючи користувачів повідомляти про вразливості, OpenAI прагне створити безпечнішого та надійнішого чат-бота зі штучним інтелектом, який зможе краще обслуговувати своїх користувачів, зменшуючи при цьому потенційні ризики.

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Оскільки штучний інтелект продовжує відігравати все більш важливу роль у різних аспектах нашого життя, включаючи обслуговування клієнтів, персональну допомогу та прийняття рішень, вкрай важливо приділяти пріоритетну увагу безпеці та надійності цих систем. Ініціатива OpenAI щодо активного залучення користувачів і спільноти кібербезпеки до виявлення вразливостей у ChatGPT створює позитивний прецедент відповідальної розробки ШІ.