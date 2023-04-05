Що сказав Furby

Кард створила пристрій, під'єднавши "голого" Furby до Raspberry Pi, мінікомп'ютера, що вміщується на долоні. Вона використовувала бібліотеку Whisper від OpenAI, щоб перетворити мову на текст, який потім потрапляє в ChatGPT. Відповідь була прочитана вголос за допомогою голосового ШІ під назвою Narakeet для більшої реалістичності.

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Я підключила ChatGPT до Furby, і думаю, що це може бути початком чогось поганого для людства,

– каже програмістка.

Після ввімкнення іграшка привіталася й запитала, про що Джесіка хоче поговорити. Коли Кард запитала про потенційне повстання Furby, маленький пристрій дав жахливу відповідь.

"План Furby по захопленню світу охоплює проникнення в домогосподарства через їх милий і приємний зовнішній вигляд, а потім використання їх передової технології штучного інтелекту для маніпулювання і контролю над власниками. Вони будуть повільно розширювати свій вплив, поки не отримають повне панування над людством", – незворушно відповіла іграшка.

Тепер авторка відео хоче дати своєму Furby можливість самостійно рухати очима та ротом – імовірно, щоб усе стало ще лячніше.