Джерело повідомляє, що кейс дасть змогу керувати джерелами звуку і взаємодіяти з додатками, пов'язаними з під'єднаним пристроєм.

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Що відомо

Кейси для навушників зазвичай являють собою мініатюрні павербанки, які використовуються для зарядки. Ніяких інших функцій вони не виконують. Проте Apple, імовірно, хоче підвищити корисність чохла шляхом об'єднання його з інтерактивним екраном, який розширить можливості контролю за бездротовими навушниками.

У патенті зазначено, що в користувачів начебто існує потреба в пристрої для навушників, який міг би керувати відтворенням, зміною джерел звуку, режимів виведення звуку тощо. Крім того, вказується потреба в пристрої, який зможе передавати дані за допомогою тактильних і/або дисплейних механізмів.

В одному з варіантів передбачається управління Apple Music через кейс. Це дасть змогу керувати відтворенням аудіо, регулювати гучність, обирати пісні та взаємодіяти з музикою іншими способами без необхідності навіть дивитися для цього на сам кейс.

В іншому варіанті кейс реагує на певні жести на кшталт торкання і помахів.

В одному зі сценаріїв Apple також описує, що стиснення корпусу може навіть стати способом зміни режиму прослуховування AirPods. Ймовірно, мається на увазі режими шумозаглушення і прозорості.

На цих фото показано жестове та голосове управління відтворенням / Фото Apple

Apple припускає, що корпус зможе включати додаткові процесори та модулі пам'яті для виконання конкретних сценаріїв. Наприклад, сенсорний екран футляра може забезпечувати доступ до додатків з iPhone на кшталт Телефону, Пошти, Повідомлень, Камери, Календаря, Погоди, Карт тощо.

Неясно, наскільки корисним та практичним може бути такий підхід: