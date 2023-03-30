WWDC 2023

Захід призначено на 5 червня 2023 року і відбуватиметься він у вигляді онлайн-трансляції. Триватиме все до 9 червня.

Цікаво Apple випустила нову версію iOS з величезною кількістю оновлень

Відомо, що на WWDC 2023 точно покажуть нові можливості iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, tvOS 17, watchOS 10 і macOS 14.

Також можуть бути анонсовані нові пристрої. Очікується, що особливу увагу буде приділено AR/VR-гарнітурі та її операційній системі. Згідно з останніми даними, вона все-таки називатиметься realityOS, а не xrOS, як стверджували інші чутки.

Також є ймовірність побачити оновлений Mac Pro і 15-дюймовий MacBook Air.

Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) – це відкрита безплатна конференція, орієнтована на розробників, а не звичайних користувачів. Захід традиційно націлений на презентацію нових функцій платформи та нових пристроїв.

Хоча WWDC 2023 знову пройде онлайн, Apple планує спеціальний захід для обраних розробників та студентів, який відбудеться 5 червня в кампусі Apple Park і триватиме цілий день. Відвідувачі зможуть переглянути основну доповідь та відео про стан справ, зустрітися з деякими співробітниками Apple, а також відвідати церемонію нагородження Apple Design Awards. Минулого року Apple вже проводила подібний очний захід.

Також відбудеться традиційний студентський конкурс Swift Student Challenge, заявки на участь у якому Apple прийматиме до 19 квітня.