Згідно з джерелом, Apple оновила інструментарій для розробників на сервісі GitHub. Серед іншого, у свіжому вихідному коді виявлено згадки про нову операційну систему, яких раніше ніколи не існувало.

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Нова ОС — для чого вона

Поряд з iOS, watchOS і macOS там вказані realityOS і Reality Simulator. А ще ентузіасти знайшли згадку "Wolf", кодової назви AR-платформи.

Хоча компанія не робила офіційних заяв, уже давно відомо, що Apple працює над новою гарнітурою змішаної реальності, яка, як очікується, буде анонсована в цьому році. Важко порахувати, скільки разів її реліз відкладали, однак, схоже, тепер вона нарешті вийде. З чуток, розробники просили в Тіма Кука ще кілька років на доопрацювання, щоб одразу випустити технологію у вигляді компактних окулярів, однак генеральний директор корпорації не погодився й наказав випускати пристрій якнайшвидше, у вигляді гарнітури.

Очікується, що гарнітура AR/VR від Apple працюватиме на платформі realityOS. Ця назва раніше згадувалася в коді App Store та інструментів Apple для розробників. Компанія також зареєструвала торгову марку realityOS в Бюро патентів і торгових марок США у 2021 році. У 2022 році з'являлася інформація, начебто від цієї назви відмовилися, щоб замінити її на іншу, xrOS, однак тепер бачимо, що це неправда.

Цікаво, що точної назви самої гарнітури в інсайдерів усе ще немає. Вона коштуватиме близько 3000 доларів, хоча Apple вже працює над дешевшою версією на майбутнє.