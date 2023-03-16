Згідно з джерелом, новими подробицями щодо планів Apple поділилося видання New York Times. Співробітники Apple були проінформовані про початок експериментів із новою мовною моделлю на минулому саміті компанії, присвяченому штучному інтелекту.

Цікаво OpenAI оголосила про запуск GPT-4

Що відомо

Повідомляється, що інженери команди Siri щотижня тестують нові й нові прототипи нейромережевих мовних моделей, які могли б гідно відповісти на популярність ChatGPT. Джерело вважає, що після появи проєкту OpenAI всі голосові помічники (Siri, Alexa та інші) втратили лідерські позиції та провалились у минуле.

Якщо говорити конкретно про Siri, то особливості її конструкції зараз серйозно заважають їй розвиватися в ногу з сучасними трендами. Наприклад, Siri досі має величезний список слів і фраз майже 20 мовами, і експерти називають це "великим сніговим комом" – якщо хтось хоче додати нове слово, то воно летить "в одну велику купу".

Фактично найпростіші оновлення, як-от поповнення бази слів і фраз, вимагають перебудови всієї бази Siri протягом кількох тижнів. Через такий "громіздкий дизайн" вона досі не змогла стати "творчим помічником" і залишається "дурною" в розумінні користувачів. Цілком імовірно, що Apple доведеться переписувати свого асистента мало не від самого початку, щоб позбутися цієї громіздкості.

Зараз ще дуже рано говорити якісь результати. Навряд чи ми побачимо анонс цієї технології найближчим часом.