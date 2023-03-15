Розробники пояснили, що у звичайних розмовах різниця між GPT-3.5 і GPT-4 може бути ледь помітною, але щойно складність завдання досягає певного порога, то відмінності починають проявлятися у всій красі. GPT-4 надійніший, креативніший, а також здатний обробляти набагато тонші запити, ніж попередник. В OpenAI ще раніше заявляли, що нова версія буде відповідати природнішою мовою, ще більш наближеною до реальної людської.

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Що відомо

Найголовнішим нововведенням стала можливість GPT-4 використовувати зображення як вхідні дані та комбінувати їх із текстом. Тобто т епер ви можете давати їй запит не лише текстовим описом, а й завантажуючи картинку для подальшого її аналізу . Наразі робота із зображеннями перебуває на стадії закритого тестування і поки недоступна громадськості.

. Наразі робота із зображеннями перебуває на стадії закритого тестування і поки недоступна громадськості. Нейромережа може розуміти, що зображено на фотографіях, а також враховувати малюнки та схеми під час розв'язання задачі.

GPT-4 може пояснювати дані, представлені у вигляді діаграм.

Система також уміє генерувати рецепти з зображення інгредієнтів.

Повідомляється також, що нова версія може обробляти до 25 000 слів, що приблизно у вісім разів більше, ніж ChatGPT.

GPT-4 наразі можуть випробувати платні підписники ChatGPT Plus за 20 доларів на місяць. OpenAI заявила, що коригуватиме обмеження на використання ботом залежно від навантаження і допускає можливість введення додаткових платних тарифів на використання нової версії моделі. Для охочих отримати доступ до API компанія випустила лист очікування, де можна залишити заявку.

OpenAI каже, що витратила пів року на розробку функцій безпеки для GPT-4 і навчила його реагувати на відгуки людей. Однак компанія попередила, що її нейромережа все ще може бути схильною до поширення дезінформації. Оскільки ця проблема все ще існує, в компанії порекомендували перевіряти інформацію, яку видає ШІ. При цьому, порівняно з попередніми моделями, GPT-4 "галюцинує" значно рідше і на 40% перевершує GPT-3.5 в оцінці точності.