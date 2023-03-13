Технологія GPT від OpenAI є основою для подальших розробок. Вона закладена в такі нейромережі, як ChatGPT та Bing AI.

Цікаво Microsoft дозволила ChatGPT керувати реальними роботами та дронами

Чого чекати від GPT-4

OpenAI створила мультимодальну модель штучного інтелекту GPT-4. У ній використовуються напрацювання з попередньої версії, GPT 3.5, а також реалізовано кілька нових технологій. Повноцінна презентація GPT-4 відбудеться протягом тижня, але вже зараз доступна попередня інформація про можливості цієї ШІ-моделі.

GPT-4 передбачає кілька способів взаємодії з людиною – не лише за допомогою введення тексту, а й під час голосового спілкування, надсилання зображення, звуку чи відео .

. ШІ зможе як сприймати інформацію в цьому вигляді, так і відтворювати в такому ж форматі. Тобто тепер ви зможете генерувати відео, картинки та звуки за текстовим запитом .

. Відповіді ChatGPT при використанні моделі GPT-4 будуть ще більш людяними, тобто сильніше наближеними до мови, яку зазвичай використовують люди, спілкуючись один з одним.

У GPT-4 буде передбачена підтримка безлічі мов. Наприклад, запит може бути німецькою, а результат за потреби можна отримати італійською.

OpenAI також планує випустити мобільний додаток ChatGPT на базі нейромережі GPT-4. Наразі спілкуватися з цим чат-ботом можна тільки в браузері, хоча існують неофіційні додатки й телеграм-боти, в яких використовуються моделі GPT 3 і 3.5.

Крім того, компанія Microsoft, яка вклала в розвиток OpenAI десять мільярдів доларів, запустить оновлену версію пошуковика Bing, де буде використовуватися GPT-4. Ця ж ШІ-модель може знайти застосування в деяких інших продуктах Microsoft, зокрема в операційній системі Windows 11 та різних продуктах компанії.