Medium ділиться своїм досвідом про те, як створити ефективні запити та вказівки для ChatGPT. 24 Канал адаптував ці поради та поділився власним досвідом та секретами взаємодії з популярним інструментом.

Читайте на сайті Посібник з ChatGPT: Шість основних стратегій швидкого введення запитів для кращих результатів

Мета вашого запиту

Перш ніж почати створювати запит, ви повинні мати чітке уявлення про те, чого ви хочете досягти. Від розуміння мети залежить фінальний результат від вашого запиту.

Незалежно від того, чи шукаєте ви інформацію, чи намагаєтеся виконати завдання, чи просто шукаєте вказівки, наявність чіткої мети допоможе вам створити ефективний та дієвий запит.

Щоб визначити мету вашого запиту, поставте собі такі запитання:

Яку інформацію я хочу отримати?

Яке завдання я хочу виконати?

Яку пораду чи рекомендацію я шукаю?

Після того, як ви чітко зрозумієте, чого хочете досягти, можна розпочинати формулювання запиту.

Якщо ви будете пам'ятати про свою мету впродовж усього процесу, це допоможе зробити завдання адресоване ChatGPT цілеспрямованим і успішним. Отже, знайдіть трохи часу, щоб подумати про свою мету, а потім ми перейдемо до наступного кроку.

Формулювання контексту

Окрім усвідомлення мети вашого запиту, дуже важливо надати контекст для ChatGPT. Це означає надання мовній моделі інформації, необхідної для інтерпретації вашого запиту і правильної відповіді.

Ви можете запропонувати контекст, включивши таку інформацію, як

Довідкову інформацію з теми, про яку ви запитуєте;

Відповідні деталі та специфіку;

Будь-які подальші запитання або роз'яснення.

Контекст допомагає ChatGPT зрозуміти, що ви шукаєте, і надає йому дані, необхідні для точної відповіді. Чим більше інформації ви надасте, тим точнішою та кориснішою буде відповідь мовної моделі.

Конкретизуйте вказівку чи запит

Щоб досягти найкращих результатів від ChatGPT, робіть свої команди максимально зрозумілими. Це означає використання точної, стислої мови та уникнення двозначності.

Наприклад, замість того, щоб ставити загальне запитання на кшталт:

"Порекомендуй мені про хороший фільм?".



Ви можете поставити конкретне запитання, наприклад:

"Порекомендуй романтичну комедію за останні 5 років?"

Такий тип точних запитів допоможе ChatGPT зрозуміти, що ви шукаєте, і надати точну відповідь. Запит можна конкретизувати додаючи інші побажання чи вимоги. Вводячи більше деталей, ви допомагаєте ChatGPT зрозуміти ваші вимоги і дати відповідь, яка відповідає вашим конкретним потребам.

Звичайно, ви можете вказати максимум вимог у своєму запиті, але майте на увазі, що чим докладніше ви описуєте те, що вам потрібно, тим більш обмеженою може бути відповідь. Це може бути корисно, коли вам потрібна справді максимально точна відповідь.

Використовуйте розмовну мову

Однією з ключових переваг використання ChatGPT є те, що він навчений розуміти звичайну мову і реагувати на неї. Це означає, що ви можете ставити запитання і робити запити так само як ви звертаєтеся до будь-якої іншої людини і модель вас зрозуміє.

Оскільки алгоритм навчений переважно на матеріалах, що містять повсякденне мовлення, це може спрацювати краще, ніж надто формальний підхід. Це також залежить від контексту та мети вашого запиту. Іноді все ж потрібно використовувати максимально чіткі формулювання, особливо, якщо це стосується звичайних робочих завдань.

Також корисно використовувати правильну граматику та орфографію при взаємодії з ChatGPT. Це гарантує, що мовна модель точно зрозуміє ваш запит і відповість на нього належним чином.

Структуруйте ідеальний запит

Одним з найважливіших аспектів створення завдання для ChatGPT є забезпечення правильної структури та побудови. Добре продуманий запит допоможе ChatGPT зрозуміти, що вам потрібно і надати точну, релевантну відповідь.

Під час створення запиту слід врахувати декілька моментів:

Налаштування контексту: Почніть свій запит чи вказівку із запитання, твердження або надання фонового сценарію, в межах якого повинен діяти ChatGPT. Основна інструкція: Чітко і ясно визначте завдання, яке має виконати ChatGPT. Введення даних:Введіть дані, які можуть знадобитися для відповіді на запропоноване запитання. Це може бути таблиця з файлу Excel, фрагмент коду або повідомлення електронної пошти для відповіді.

Додаткові поради

Вищезазначені основні елементи є достатніми для отримання належної відповіді. А проте, надання додаткових специфікацій часто призводить до кращих результатів.

Форматування : На додаток до вхідних даних, скажіть моделі, щоб вона надала вихідні дані у вигляді статті, блоку коду, списку, певного формату файлу або в будь-якому іншому стилі.

: На додаток до вхідних даних, скажіть моделі, щоб вона надала вихідні дані у вигляді статті, блоку коду, списку, певного формату файлу або в будь-якому іншому стилі. Специфікатори : Визначте аудиторію, часові рамки, тон та/або обсяг завдання.

: Визначте аудиторію, часові рамки, тон та/або обсяг завдання. Обмеження: Встановіть тут усі інші небажані елементи та поведінку.

З цими допоміжними засобами ніщо не завадить вам створити ідеальний запит та отримати максимально задовільну відповідь.

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Заключні зауваження

Створення ідеальної підказки для такої мовної моделі, як ChatGPT, вимагає ретельного врахування кількох важливих характеристик, таких як мета підказки, контекст, який вона надає, і конкретну мову, що використовується.

Крім того, розробка підказок є важливою частиною успішної взаємодії з мовними моделями, оскільки вона допомагає визначити мету, джерела даних і цільову аудиторію.

Дотримуючись деяких з наведених рекомендацій, ви зможете зробити свої підказки чіткими, лаконічними та ефективними для досягнення бажаних результатів.