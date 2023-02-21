24 Канал зібрав кілька доступних нейромереж, якими можна замінити ChatGPT, якщо той недоступний з якихось причин. Вони дозволять створити не лише текст або зображення, а й навіть аудіо та відео.
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Інструменти для генерації тексту
- Jasper – допоможе написати статті для вашого блогу, пости в соціальних мережах, маркетингові листи та багато іншого. Він знає понад 25 мов і розбирається практично в усіх нішах. Система має безплатний пробний період, а далі ціна залежить від ліміту слів на місяць.
- Copy.ai – надає можливість повністю безплатного користування. Функції всі ті ж: написання листів, постів для соцмереж, реклами тощо.
- YouChat – система, яка дає змогу користуватися штучним інтелектом навіть без реєстрації. Після вводу запиту вам доступні кілька вкладок, зокрема "Chat", яка дозволяє спілкуватися з ботом. Крім того, це також пошукова система, яка може скласти конкуренцію Google. Розробники також створили спеціальне розширення для браузера. Звідти можна отримати доступ до не дуже вправного генератора зображень і програмного коду.
- Moonbeam – штучний інтелект для генерування великих об'ємів тексту. Безплатна версія дозволить створити до 30 000 слів за місяць. Доступні різні шаблони. За 15 доларів і більше ви отримаєте безліміт із генератором індивідуальних стилів та додаткові інструменти.
- Серед інших можна також назвати Adcreative.ai, Botowski, CopyMonkey, Creator AI, Bertha.ai, Hypotenuse.ai, Peppertype.ai, Rytr, Unbound, Simplified.
Робота із зображеннями
- DallE – ще одна нейромережа від розробників ChatGPT, компанії OpenAI. Має безплатний пробний період. Уміє створювати реалістичні зображення за текстовим описом.
- Palette.fm – дозволяє колоризувати чорно-білі зображення. Можна користуватися безплатно та без реєстрації, однак вивантаження зображень у високій якості вимагає платної підписки.
- Looka – допоможе згенерувати логотип для вашого сайту чи компанії. Має безплатний пробний період.
- Canva Text to Image – сервіс у складі відомого бренду Canva. Надає можливість безплатної підписки з обмеженнями. Створюючи будь-що, ви можете дати ШІ завдання створити для вас новий елемент.
- Craiyon.com – створює картинки за текстовим запитом. Безплатний, можна не реєструватися, однак є й платна версія з перевагами.
Робота з відео
- Fliki – генератор відео за сценарієм чи дописом у блозі. Ви надаєте йому посилання на публікацію чи власний текст, а він за кілька хвилин створює та відео- та аудіоряд із людським голосом на 75 мовах з понад 100 різними голосами, підбирає візуальні ефекти тощо. Доступний Free trial.
- Synthesia – створює відео за текстовим запитом користувача. Тут обіцяють вже 120 мов.
- Colossyan – створює відео з ШІ-акторами. Понад 70 мов. Можна випробувати в демоверсії.
Алгоритми для аудіо
- Play.ht – перетворює ваш текст на мовлення за допомогою синтетичних голосів. Розробники обіцяють реалістичність і на своєму сайті дозволяють послухати кілька прикладів з британським та американським варіантами англійської. Пробної версії немає. Ціна стартує від 14,25 долара за 240 000 слів на рік.
- Mubert – безплатний сервіс для генерування музики за текстовим описом для творців контенту, брендів і розробників. Ви можете вибрати жанр, настрій та активність, а також вказати тривалість. Для завантаження результату потрібна реєстрація.
- Boomy – також для створення музики. Компанія напряму пропонує створювати треки й отримувати за них гроші на музичних сервісах.
Важливі підсумки
У світі, де технології невпинно розвиваються, інструменти на базі штучного інтелекту стають не тільки зручними, але і необхідними для роботи в різних сферах. Особливо це стосується фахівців, які працюють з контентом. Фактично вони отримали в користування цифровий аналог швейцарського ножа, який здатен виручити в різних ситуаціях.
Алгоритми для генерації текстів, зображень, відео та аудіо дозволяють ефективно і швидко створювати контент, зменшуючи час та зусилля, які раніше витрачались на цей процес. Більш того, вони допомагають зберігати конкурентоспроможність і реагувати на виклики ринку, який сьогодні змінюється з карколомною швидкістю.
Однак, важливо розуміти, що ці алгоритми не замінюють творчості та індивідуального підходу до створення контенту. Вони є лише інструментом, який допомагає інтенсивніше працювати, робити більше, якісніше та досягати більшого успіху.