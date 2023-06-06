24 Канал розповідає про усі важливі оновлення операційної системи, які вже зовсім скоро з'являться на ваших iPhone. Загалом в iOS 17 компанія Apple продовжує покращувати користувацький досвід та надавати інноваційні функції для користувачів iPhone.

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Нові картки контактів та покращена транскрипція голосової пошти

Однією з помітних особливостей iOS 17 є оновлені картки контактів, тепер відомі як "постери". Ці привабливі зображення, схожі на шатро, відображаються на повноекранному режимі на iPhone користувача, коли йому надходить дзвінок.

Використовуючи ту саму мову дизайну, що й оновлені екрани блокування, постери пропонують сміливі варіанти типографіки та можливість включення Memoji. Крім того, ця функція легко інтегрується зі сторонніми VoIP-додатками, покращуючи загальний досвід дзвінків.



Картки контактів в iOS 17 / Фото Apple

Ще одним цікавим доповненням є функція транскрипції голосової пошти в реальному часі, яка дозволяє користувачам переглядати транскрипцію вхідних повідомлень у режимі реального часу. Користувачі можуть прочитати повідомлення або відповісти на дзвінок, а всі процеси транскрипції відбуваються на пристрої.

Крім того, в iOS 17 з'явилася можливість залишати повідомлення у FaceTime, що розширює можливості спілкування для користувачів.

Покращення обміну повідомленнями

В iOS 17 з'явилося кілька покращень у застосунку "Повідомлення". Користувачі тепер можуть фільтрувати пошук за додатковими умовами, що полегшує пошук конкретних повідомлень. Крім того, нова функція "Реєстрація" дозволяє користувачам ділитися своїм місцезнаходженням і статусом з іншими користувачами, забезпечуючи безперешкодну координацію.

Функція Check In також надсилає автоматичне повідомлення другу, коли користувач повертається додому, усуваючи потребу в ручних сповіщеннях.

Крім того, в iOS 17 з'явилася функція транскрипції голосових повідомлень, подібна до тієї, що була реалізована в смартфонах серії Pixel 7. Ці функції покращують загальний досвід роботи з повідомленнями та сприяють ефективному спілкуванню.

Стікери та покращення AirDrop

В iOS 17 функція "стікерів" була оновлена, що дозволяє користувачам додавати будь-які емодзі або вирізки з фотографій у вигляді "стікерів", які можна розміщувати в iMessages або будь-де в системі. Крім того, користувачі можуть перетворювати живі фотографії на анімовані стікери та застосовувати ефекти до стікерів, додаючи до розмов нотку креативності.

AirDrop, функція обміну файлами від Apple, також отримує оновлення. З появою функції "NameDrop" користувачі можуть легко надсилати контактну інформацію, включаючи адреси електронної пошти та номери телефонів, просто піднісши два iPhone або iPhone та Apple Watch один до одного. Ця функція підвищує зручність та ефективність обміну контактами та файлами між пристроями Apple.

Покращення клавіатури та автокорекції

В iOS 17 впроваджено декілька покращень клавіатури та функції автокорекції. Система автокорекції тепер спирається на нову мовну модель, яка забезпечує кращу точність. Користувачі також мають зручну комбінацію клавіш, щоб за потреби повернутися до початкового слова, яке вони набрали.

Для виправлення більшої кількості граматичних помилок було впроваджено предиктивне введення та автокорекцію на рівні речень. Крім того, клавіатура тепер запам'ятовує ненормативну лексику, яку часто використовують користувачі, забезпечуючи більш персоналізований досвід.

Диктування тепер виконується за допомогою нової моделі штучного інтелекту, що підвищує точність і розпізнавання голосу.

Журнал та режиму заряджання в режимі очікування

Серед нових функцій в iOS 17 – застосунок "Журнал", який пропонує автоматичні пропозиції щодо моментів, які користувачі, можливо, захочуть відзначити у своєму щоденнику. Програма дозволяє користувачам додавати фотографії, музику та активності, а також пропонує можливість планувати нагадування для написання записів. Записи в журналі наскрізь зашифровані, що забезпечує конфіденційність і безпеку даних.

Ще одним вартим уваги доповненням є режим заряджання StandBy, який перетворює екран на дисплей стану, що відображає дату і час. Коли iPhone кладуть на зарядку в горизонтальній орієнтації, режим StandBy активується і відображає інформацію з програми "Живі події", віджетів і смарт-стеків.



Режим StandBy / Фото Apple

Користувачі можуть провести пальцем вправо, щоб переглянути виділені фотографії, а настроювані циферблати годинника надають персоналізованого вигляду. Функція StandBy також налаштовує дисплей на червоний тон вночі, щоб не порушувати режим сну.

Оновлена Siri

Компанія вирішила спростити фразу для активації голосового помічника Siri. Замість того, щоб говорити "Привіт, Siri" (Hey Siri), тепер достатньо просто сказати "Siri". Після активації Siri користувачі можуть виконувати кілька команд без необхідності повторної активації помічника.

Нова голосова команда з'явиться в iOS 17, iPadOS 17 і macOS Sonoma, які були представлені на тій самій презентації. Бета-версії цих оновлень вже доступні для розробників з 5 червня.

Це означає, що Siri відгукуватиметься на нову голосову команду на будь-якому пристрої, який оновиться до iOS 17, iPadOS 17 і macOS Sonoma, включаючи смартфони, планшети і комп'ютери. Проте є одне обмеження: ця функція буде доступна лише на комп'ютерах Mac з Apple Silicon і AirPods Pro другого покоління.

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Коли та на яких пристроях з'явиться нова iOS 17

iOS 17 доступна для розробників вже з моменту презентації, а наступного місяця вийде у вигляді публічної бета-версії для користувачів. Повністю доступною операційка стане вже цієї осені для iPhone XS і новіших моделей.