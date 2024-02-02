2 лютого – довгоочікуваний день початку продажів. Найбільш зацікавлені користувачі могли зробити передзамовлення, щоб отримати гарнітуру першими. Зараз же час очікування на онлайн-замовлення дещо розтягнувся.

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Тім Кук дав інтерв'ю Vanity Fair

Генеральний директор Apple поговорив Ніком Білтоном з журналу Vanity Fair, розповівши про свій досвід використання Vision Pro та чому він робить ставку на цю технологію. Раніше в мережі вже з'являлися статті про те, що Кук активно використовує Apple Vision Pro як щоденний пристрій, але він ніколи не надавав подробиць.

Тім Кук сказав, що він подивився весь третій сезон "Теда Лассо" на Apple Vision Pro, а також "Форд проти Феррарі", й завдяки просторовому звуку було таке відчуття, ніби він переживає цей досвід особисто.

Ви можете просто лежати на дивані, а дисплеї перемістити на стелю, якщо хочете. Я дивився третій сезон "Ласо" на своїй стелі, і це було неймовірно! Коли я повернувся додому і підключив свій власний Apple Vision Pro, я дивився "Форд проти Феррарі" на стелі, і завдяки просторовому звуку здавалося, що Ford GT40 Кена Майлза знаходиться в кімнаті разом зі мною. Я думаю, що медитація знаходиться на іншому рівні, ніж все, що я коли-небудь відчував, а я медитую вже давно,

– каже Кук.

Глава компанії навіть продемонстрував роботу гарнітури журналістові, вдягнувши її особисто.

Щодо того, що Кук думає про майбутнє Apple Vision Pro, директор відповів, що йому важко передбачити, яким воно буде. На що Білтон заявив, що оскільки Apple та сам Кук намагаються створити це майбутнє, то чи не повинен він бути саме тією людиною, яка може передбачити долю та подальший розвиток технології.

Кук відповів наступним чином: "Що ми робимо, так це захоплюємося чимось, а потім починаємо смикати за ниточку і дивимося, куди вона нас приведе. Так, у нас є дорожні карти й певна точка зору. Але значною мірою це також дослідження та з'ясування. Іноді точки з'єднуються. І вони приводять вас до якогось місця, якого ви не очікували".

Гарнітура Apple Vision Pro отримала гарний старт, розпродавши всі запаси в 200 000 одиниць за лічені дні. Тепер найважливішим є те, чи залишиться популярність незмінною, чи піде на спад через кілька місяців. Apple Vision Pro вартістю 3499 доларів США, швидше за все, ніколи не продаватиметься мільйонними накладами, але вона ще до свого виходу залишила незгладимий слід не лише серед споживачів, але й серед конкурентів. Останні після анонсу кинулися оголошувати про свої аналоги гарнітури.

Щоб масовий ринок прийняв ці продукти повноцінно, необхідно випустити недорогий варіант, але очікується, що він з'явиться не раніше 2025 року, а навіть якщо й з'явиться, то з деякими компромісами, такими як зниження якості дисплея та перехід на чипсет iPhone замість Mac.

Vision Pro на фасаді магазину Apple

Напередодні запуску Vision Pro компанія Apple розпочала підготовку своїх роздрібних магазинів до урочистостей. Там кожен охочий може в порядку живої серги долучитися до презентації. Щоб якось виділити цей момент, компанія розмістила на фасаді свого головного магазину на П'ятій авеню в Нью-Йорку величезну інсталяцію у формі Vision Pro.

Всередині Apple заблокувала половину магазину і вивісила тизерне повідомлення: "Будьте готові. Великі речі в магазині. Подивіться на 2.2".



Apple перекрила половину свого магазину / Фото 9to5Toys/Рікка Альтланд



Процес монтажу вивіски / Фото 9to5Toys/Рікка Альтланд

На додаток до можливості придбати Vision Pro в магазині та забрати його самостійно, Apple також запропонує демо-версії, починаючи з 2 лютого. Ці демонстрації триватимуть 25 хвилин і допоможуть користувачам зрозуміти, як користуватися Vision Pro, який контент і додатки доступні та чи взагалі потрібен їм цей пристрій.

Трохи деталей

Як стало відомо журналістам, на момент запуску Vision Pro матиме цілих 600 додатків, серед яких різноманітні сервіси перегляду кіно та серіалів. Однак Netflix і YouTube не планують запускати свої версії для гарнітури, принаймні зараз. Тут також будуть сотні програм для продуктивності, керування проєктами та завданнями, понад 250 ігор, сервіси для інших розваг, застосунки провайдерів кабельного телебачення, а також такі сервіси, як Webex, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Notion і Todoist.

Як і припускали аналітики ринку, Apple запропонує три версії гарнітури з різною кількістю пам'яті та ціною. За 256 гігабайтів просять вже оголошені раніше 3499 доларів. За 512 гігабайтів – 3699 доларів. За 1 терабайт – 3899 доларів.