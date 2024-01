Що кажуть рецензенти

Серед оглядачів найбільше позитивних відгуків отримало апаратне забезпечення, принаймні з точки зору того, наскільки потужною є гарнітура та наскільки ефективними є її датчики відстеження очей та рук. Більшість людей, які тестували Vision Pro, називають її однією з найдосконаліших і найзручніших для користувача AR-гарнітур "все в одному", випущених сьогодні, хоча її недоліком є нестача застосунків або практичних кейсів використання.

Зазначимо, що Apple активно працює над тим, щоб спонукати розробників до створення нових застосунків, орієнтованих на гарнітуру, і згодом їх буде значно більше. Однак деякі розробники опираються. Так, Netflix заявив, що не збирається адаптувати свій сервіс. До нього приєдналися YouTube і Spotify. Натомість вони пропонують користуватися їхніми послугами в браузері.

Гарнітура за ціною від 3499 доларів обіцяє замінити вам цілу низку пристроїв, у тому числі й комп'ютер. Оглядачі погоджуються, що гарнітура може впоратися з усім, що ви від неї вимагатимете. Вона працює на процесорі M2, і канал Tom's Guide відзначив мінімальну затримку при запуску декількох додатків, таких як Slack, Apple Music і потокове відтворення екрана з MacBook простим поглядом – і все це одночасно. Цим вікнам можна легко змінювати розмір і розміщувати в будь-якому місці свого кута огляду.

Ось, як виглядають вікна додатків у доповненій реальності: відео The Verge

Високо оцінили також міні-OLED-дисплеї системи з роздільною здатністю 4K і можливість наскрізного перегляду з низькою затримкою. Скотт Стайн із CNET назвав його "найкращим дисплеєм, що носиться", який він тільки використовував, – навіть кращим за ті, що використовують базові станції, або ті, що вимагають додаткових пристроїв у приміщенні. Наскрізний екран попереджатиме користувачів, якщо вони підійдуть надто близько до об'єкта, а також "відстежуватиме" інших людей, які потрапляють у поле зору користувача. Оглядачі відзначили, що Vision Pro має солідну пару екранів для роботи в (наразі досить обмеженому) виборі віртуальних середовищ або для перегляду 3D-фільмів.

Стайн також пише, що відстеження рухів рук і очей працює навіть в умовах низької освітленості, а от видання The Verge висловило протилежну думку: "Ви хочете користуватися комп’ютером, який погано працює в темній кімнаті?" – написали в підсумку статті.



Apple Vision Pro / Фото Vjeran Pavic/The Verge



Apple Vision Pro / Фото Vjeran Pavic/The Verge

У той час як більшість сайтів вихваляють метод натискання для управління, The Washington Post зазначає, що віртуальна клавіатура не настільки хороша, як могла б бути, як при наборі тексту очима, так і при натисканні на клавіші.

Одне з питань, яке постійно виникає після того, як обрані користувачі отримали можливість приміряти Vision Pro, – це вага та зручність гарнітури. Вона важить 635 грамів без урахування зовнішнього акумулятора. І це стало причиною скарг – гарнітура у деяких випадках викликала біль у голові та перенапруження шиї. Джоанна Стерн з The Wall Street Journal розповіла, що носила пристрій протягом 24 годин (з перервою на сон). Вона описала його як "великий і важкий", навіть з ремінцем, який включав верхній фіксатор. У її випадку система відстеження очей Vision Pro іноді починала давати збої, що змушувало її затягувати і перенастроювати гарнітуру на обличчі. Проте, вона не згадувала про біль від використання гарнітури протягом такого тривалого часу.

Що ж до батареї, то ось, що стало відомо. Vision Pro поставляється з акумулятором ємністю 3 166 міліампер-годин, але він напрочуд важчий за цілі смартфони з акумулятором на 5 000 міліампер-годин. Чому компанія пропонує настільки малий об'єм батареї, якого вистачає лише на дві-три години роботи, неясно. З огляду на те, що акумулятор зовнішній і не навантажує саму гарнітуру, його цілком можна було зробити повноцінним павербанком хоча б на 10 000 міліампер-годин.



Apple Vision Pro / Фото Vjeran Pavic/The Verge



Apple Vision Pro / Фото Vjeran Pavic/The Verge

Однак повернімося до питань комфорту. Інші користувачі мали певні скарги. Видання The Verge зазначило, що порівняно з іншими гарнітурами, такими як Meta Quest 3 вартістю 500 доларів, Apple перенесла більшу частину ваги на передню частину гарнітури, додавши, що "ви просто відчуєте це через деякий час". Зовнішній акумулятор також назвали болючим питанням. Він повинен лежати у вашій кишені, прикріплений до дроту. Ви не можете від'єднати кабель, припаяний до акумулятора, щоб здійснити швидку заміну на іншу батарею після того, як вичерпаєте ресурс. Кабель не є великою перешкодою, оскільки "ніщо в Vision Pro не вказує на те, що ви повинні багато рухатися з ним".



Apple Vision Pro / Фото Vjeran Pavic/The Verge



Apple Vision Pro / Фото Vjeran Pavic/The Verge

Vision Pro постачається з гарнітурою, двома ремінцями (один з верхнім навушником і один без нього), акумулятором, зарядним кабелем і блоком живлення потужністю 30 ватів з портами USB-C. Ютубер Маркес Браунлі показав, як світловий екран і подушка кріпляться на магнітах. За допомогою звичайної стрічки Vision Pro сидить переважно на щоках і лобі, хоча Браунлі сказав, що стрічка з верхньою частиною добре "розподіляється", хоча й може псувати вам зачіску.



Apple Vision Pro / Фото Vjeran Pavic/The Verge



Apple Vision Pro / Фото Vjeran Pavic/The Verge

Поширена скарга стосується "бета-версії" 3D-персонажів, які використовуються під час чатів FaceTime або в інших додатках для відеодзвінків чи конференцій. Різні технічні оглядачі об'єдналися в одному дзвінку й жахнулися від того, що побачили. Джоанна Стерн з The Wall Street Journal пише, що члени її сім'ї та колеги сказали їй, що вона виглядала "страхітливо" і що персона була "як ботокс з пекла".



Ютубер Маркес Браунлі та Нілай Патель з The Verge тестують аватари під час відеозв'язку / Фото The Verge/Vjeran Pavic



Джоанна Стерн з The Wall Street Journal та Нілай Патель з The Verge тестують аватари під час відеозв'язку / Фото The Verge/Vjeran Pavic

Останнім питанням, яке ставлять собі журналісти, стало те, наскільки корисним цей пристрій буде для широкої публіки, особливо з його ціною в 3500 доларів США.