Дуже дорогий аксесуар

Як з'ясували спеціалісти, для діагностики та виправлення проблем, що не стосуються апаратної частини, Apple продає спеціальний кабель за неймовірні 300 доларів. Нагадаємо, сама гарнітура коштує 3 500 доларів у базовій комплектації на 256 гігабайтів, і 3 900 доларів за 1 терабайт. Цей же дріт може застосовуватися розробниками для встановлення програм з метою їх подальшого тестування на пристрої перед офіційним випуском у магазині застосунків.

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У коді, знайденому MacRumors, було виявлено, що такий аксесуар насправді існує. Оскільки гарнітура не має порту для підключення до комп'ютера (ви не можете під'єднати її до ноутбука, щоб таким чином, наприклад, перекинути фільм чи музику), вам доведеться придбати цей кабель, щоб увійти в режим розробника. Код був знайдений в інструментах діагностики, і він детально описував, як це працюватиме з Vision Pro.

Цікаво, що навіть в останній версії iOS 17.4 beta 1 цей аксесуар також згадується, хоча ця операційна система призначена лише для iPhone. Його подають як інструмент для розробників з номером моделі A2776.

Спочатку дослідники цього коду припускали, що кабель потрібен лише працівникам Apple у роздрібних магазинах для ремонту несправних пристроїв Vision Pro. Однак схоже, що компанія зробила його доступним для всіх розробників.

Частина загадкового кабеля виглядає точно так само, як і аудіокабель на Vision Pro. Однак він постачається з подовженим ключем USB-C, який можна під'єднати до комп'ютера.



Кадр з відео Apple, на якому, імовірно, показаний саме цей загадковий кабель для розробників / Скриншот MacRumors

Зрозуміло, що навряд чи цей дріт знадобиться пересічним покупцям, адже не кожен полізе в програмне забезпечення чи тим більше в код, щоб виправляти якісь баги. До того ж операційні системи від Apple є вельми закритими й погано піддаються маніпуляціям. Однак з огляду на те, що звичайні смартфони потребують для аналогічного підключення значно дешевшого кабеля, до компанії виникають питання.