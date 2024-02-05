Деталі тесту

Vision Pro має вигнуте скло на передній панелі, яке захищає камери й датчики, розміщені всередині. Воно також береже зовнішній дисплей EyeSight. Тест на міцність при падінні – можливо, перший у своєму роді – довів, що Vision Pro міцніша, ніж очікувалося.

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Користувач YouTube із ніком AppleTrack перевірив міцність Vision Pro за допомогою різних тестів на падіння та удари. Результати виявилися вельми позитивними.

Спочатку ютубер завдавав гарнітурі ударів об різні поверхні, щоб перевірити, як вона зреагує, якщо користувач випадково натрапить на стіну, двері чи меблі, перебуваючи у віртуальній реальності. На вигнутому передньому склі з'явилися лише незначні подряпини та потертості, воно не зазнало серйозних пошкоджень.

Варто зазначити, що спеціальні датчики визначають наближення до стін і предметів, повідомляючи про необхідність відійти назад за допомогою спеціального сповіщення на екранах.

Ми також бачимо, як Vision Pro падає з різної висоти й витримує падіння за падінням. Невідомо, якою саме була висота, але спочатку AppleTrack кидав гарнітуру з рівня свого зросту, потім трохи вище, а пізніше став на диван і запустив її у вільний політ з висоти, що здається навіть більшою за його двері. При цьому гарнітура щоразу лишалася в справному стані, хоча від неї могли відпадати знімні складові. Внутрішні екрани також лишилися повністю цілими.

Щоправда, один з динаміків Vision Pro перестав працювати після кількох падінь.

Крім того, невеликий розрив з'явився на боковому фіксаторі, який кріпить гарнітуру до голови. Судячи з усього, він зроблений з чогось на кшталт гуми чи силікону. Згодом аналогічна тріщина з'явилася й на іншому боці.

Слабким місцем також виявилися кріплення світлового фільтра (дужка, яка кріпиться до гарнітури з внутрішнього боку та прилягає до обличчя, щоб закрити очі від потрапляння світла збоку). Але його можна легко повернути назад.

Переднє скло розбилося аж на восьмому падінні з найбільшої висоти – на всій поверхні з'явилася мережа тріщин. Однак цей шар захисного скла, як виявилося, дуже легко відклеюється після такого руйнування. А під ним – абсолютно ціла поверхня з уцілілими камерами й датчиками. Внутрішні екрани також продовжили працювати, як і всі інші функції гарнітури. Функції EyeSight чудово працювали навіть без зовнішнього скла, яке відкривало камери і датчики.

Підсумовуючи, можна сказати, що Vision Pro чудово витримує повсякденне використання. Тож навіть якщо ви проігноруєте всі попередження і вріжетесь у стіну під час гри чи прогулянки віртуальним простором, вашим 3500 доларам нічого не загрожує.

Дивіться повний запис процесу тестування: відео