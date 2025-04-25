Ключевой особенностью новинок является тройная камера, включающая 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-700C, 50-мегапиксельный широкоугольный модуль, телеобъектив с 10-мегапиксельным сенсором и 50-кратным зумом, а также 50-мегапиксельную фронтальную камеру, информирует 24 Канал.

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Конечно не обошлось без искусственного интеллекта в камерах – для улучшения качества изображения используется алгоритмы Photo Enhancement Engine (PEE). Он отвечает за уменьшение шумов и повышение детализации.

Флагманский Edge 60 Pro работает на чипсете Dimensity 8350 (4 нм) и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ накопителя стандарта UFS 4.0. Аккумулятор емкостью 6000 мА-ч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.



Edge 60 Pro / Фото Motorola

Младшая версия имеет процессор Dimensity 7300, батареи на 5200 или 5500 мА-ч, поддержку проводной зарядки 68 Вт и слот для карт microSD.



Edge 60 / Фото Motorola

Серия Edge 60 получила новые функции на базе искусственного интеллекта, в частности Next Move – инструмент, анализирующий контент на экране и предлагающий соответствующие действия, например создание плейлиста или списка напоминаний.

Также улучшена цветопередача благодаря сертификации Pantone Validated, а за качество звука отвечают динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Смартфоны также отличаются повышенной прочностью: защита от пыли и воды по стандартам IP68/IP69 и сертификация MIL-STD-810H позволяют выдерживать экстремальные температуры, влажность и падения с высоты до 1,5 метра.

Дизайн устройств разработан в сотрудничестве с компанией Pantone. Edge 60 Pro будет доступен в трех цветах:

Pantone Shadow (кожаное покрытие),

Pantone Dazzling Blue (нейлон),

Pantone Sparkling Grape (текстура наждачной бумаги).



Цвета Edge 60 Pro / Фото Motorola

Базовая модель представлена в цветах Pantone Gibraltar Sea, Pantone Shamrock и Pantone Plum Perfect – каждый с собственным типом отделки корпуса.



Цвета Edge 60 / Фото Motorola

Продажи стартуют в ряде стран Азии, Европы, Латинской Америки и Океании, но в США смартфоны не будут продаваться. В отдельных регионах устройства будут поставляться с зарядными блоками: 90 Вт для Pro-версии и 68 Вт – для базовой.

Рекомендованная цена Motorola Edge 60 составляет от 380 фунтов стерлингов, а Edge 60 Pro – от 600 фунтов стерлингов. Точная дата начала продаж будет объявлена позже.