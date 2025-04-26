Смартфонова паніка

Нове опитування показало: більшість користувачів смартфонів починають відчувати тривогу, коли рівень заряду падає до 38%. Особливо великим є це відчуття, коли розетки або павербанк десь далеко, а індикатор акумулятора стрімко наближається до нуля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Talker Research.

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В опитуванні взяли участь 2 000 американців. Хоча позначка в 38% є середнім показником по всіх респондентах, виявилось, що існує різниця між поколіннями. Наприклад, зумери починають турбуватися вже на рівні 44% заряду – вони є найчутливішими до цього питання.

Попри це, багато людей зберігають спокій навіть тоді, коли акумулятор майже на нулі:

Близько 34% респондентів зізналися, що без проблем чекають, поки батарея розрядиться до 20%, перш ніж ставити смартфон на зарядку.

А 13% — справжні екстремали — не панікують, навіть коли заряд опускається нижче 10%.

Цікаво, що 24% опитаних воліють заряджати телефон ще до того, як він опуститься нижче 50%. Хоч дехто вважає таку звичку шкідливою, експерти відзначають: регулярне підтримання середнього рівня заряду сприяє довшому терміну служби батареї.

Бебі-бумери (найчастіше визначають як осіб, народжених між 1946 та 1964 роками) виявилися найспокійнішими – більшість із них починає шукати зарядку лише тоді, коли акумулятор опускається до 34%.

Ще один фактор, який впливає на рішення заряджати телефон – спосіб відображення заряду. Майже 39% користувачів орієнтуються на візуальний індикатор, тоді як 61% звертають увагу саме на точне числове значення у відсотках.