Одна з головних особливостей CMF Phone 2 Pro – знімна задня панель, яка спрощує заміну акумулятора або самої кришки, розповідає 24 Канал. Смартфон підтримує змінні аксесуари, такі як ремінці й підставки, що кріпляться до корпусу за допомогою гвинтів. Також з'явилася підтримка знімних об'єктивів: макро і "риб’яче око", які можна придбати окремо.

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Найбільш значне оновлення торкнулося камери. Основний модуль отримав сенсор на 50 МП розміром 1/1.57 дюйма, що вловлює на 64% більше світла, ніж камера Phone 1. Доступна зйомка відео в 4K (30 кадрів/с) або 1080p (60 кадрів/с), а також стабілізація зображення на основі штучного інтелекту.



Камери CMF Phone 2 Pro / Фото Nothing

Крім основної камери, смартфон оснащено ще двома повноцінними модулями. Телефотооб’єктив також на 50 МП, побудований на сенсорі 1/2.88 дюйма, з діафрагмою f/1.85, підтримує 2-кратний оптичний і 20-кратний цифровий зум. Третій модуль – 8-мегапіксельна ультраширока камера з кутом огляду 119,5° і діафрагмою f/2.2. Фронтальна камера залишилася без змін – 16 МП, f/2.45, сенсор 1/3".



Фронталка CMF Phone 2 Pro / Фото Nothing

Смартфон отримав 6,77-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p, частотою оновлення 120 Гц, підтримкою 10-бітного кольору та HDR10+. Яскравість досягає 1300 кд/м² у звичайному режимі та 3000 кд/м² пікової. Частота ШІМ-регулювання – 2160 Гц. Екран захищено склом Panda Glass.

За продуктивність відповідає чипсет Dimensity 7300 Pro – покращена версія процесора Phone 1 зі швидшою на 10% CPU та на 5% GPU. Обсяг оперативної пам’яті становить 8 ГБ, а накопичувача – 128 або 256 ГБ. Підтримується розширення пам’яті через microSD.



Аксесуари CMF Phone 2 Pro / Фото Nothing

Смартфон працює на Nothing OS 3.2 на базі Android 15. Nothing обіцяє три великі оновлення ОС і шість років патчів безпеки.

CMF Phone 2 Pro має захист від пилу і бризок за стандартом IP54 (у Phone 1 був IP52), товщину 7,8 мм і вагу 185 г – менше, ніж у попередника. Доступні чотири кольори: білий, чорний, світло-зелений і помаранчевий. Акумулятор на 5000 мА·год підтримує заряджання потужністю 33 Вт.

Додаткові аксесуари:

об’єктиви "риб’яче око" та макро – по 35 євро кожен,

універсальний чохол – 25 євро,

підставка-гаманець – 35 євро.

Набір з чохлом, підставкою та одним об’єктивом коштує 45 євро.



Кольори CMF Phone 2 Pro / Фото Nothing

Одна з основних скарг на Phone 1 – відсутність NFC – була врахована: Phone 2 Pro підтримує безконтактні платежі.

Ціна CMF Phone 2 Pro стартує з 250 євро за модель 8/128 ГБ, версія з 256 ГБ обійдеться в 280 євро. У США версію на 256 ГБ також продаватимуть за 280 доларів. Передзамовлення вже відкрито, і продажі стартують – 6 травня.

До речі, якщо ви задумалися про заміну смартфона – це можна зробити легко і не за всі гроші. Бюджетні смартфони до 15000 гривень – доступна альтернатива для щоденних завдань.