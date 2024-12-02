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Запуск місяцехода відбудеться не раніше 2026 року, але інженери хочуть дати йому назву вже зараз. Тож усі охочі мають час до 20 грудня, щоб ознайомитися з чотирма доступними варіантами, пише 24 Канал.
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Перший канадський місяцехід має дослідити південний полюс Місяця. Він продемонструє інноваційні ключові технології, збиратиме наукову інформацію та шукатиме воду у вигляді льоду.
Людство повертається на Місяць, і Канада є частиною цієї захоплюючої подорожі,
– написали представники космічного агентства (CSA) у своїй заяві.
Науковий апарат є частиною цілої низки канадських місій до земного супутника:
- Перш за все, країна співпрацює з NASA в рамках програми американського космічного агентства "Артеміда", яка має на меті доставити астронавтів на Місяць наприкінці цього десятиліття.
- Канадський астронавт Джеремі Хансен був обраний у 2023 році для участі в місії "Артеміда-2", яка, як очікується, облетить Місяць не раніше наступного року в рамках підготовки до висадки на нього.
- CSA також планує побудувати місячний візок, який допомагатиме астронавтам на поверхні.
- Програма прискорення дослідження Місяця (LEAP) також фінансує різноманітне корисне навантаження для майбутнього вивчення супутника.
- Найбільшим внеском CSA в програму Artemis є роботизована рука Canadarm3, яка буде обслуговувати заплановану космічну станцію NASA Gateway на місячній орбіті. Рука буде побудована канадською компанією MDA Space.
Запуск місяцехода анонсували на 2021 рік, а будуватиме його компанія Canadensys Aerospace, що базується в Торонто. Ось які назви пропонує CSA:
- Athabasca. Атабаска – це річка, що протікає зі Скелястих гір через Альберту до однойменного озера Атабаска. Річки та струмки Канади були маршрутами континенту протягом тисячоліть і продовжують залишатися шляхами відкриттів, транспорту та обміну. Назви річок також відображають різноманітність та спадщину Канади. "Майбутні місяцеходи нашого флоту можуть продовжити цю тенденцію, взявши назви інших канадських природних чудес", – каже агентство.
- Courage, що перекладається як "сміливість" або "хоробрість". Така назва може бути дуже символічною, відображаючи віру в успіх місій на Місяці.
- Glacier, що перекладається як "льодовик". Ця назва відображатиме одну з місій космічного апарата, адже він шукатиме на Місяці лід. Вона також апелює до самої природи Канади, де льодовики є важливою особливістю та частиною культури країни. "Наша країна є домівкою для приблизно 20% льодовикового льоду Землі", – сказали в CSA.
- Pol-R: Це творче обігрування слова "Polar", тобто "полярний", відсилаючи нас до канадських регіонів, близьких до північного полюса. Велика частина Канади розташована в північному полярному колі, а місія марсохода буде здійснювати посадку в південному полярному регіоні Місяця.