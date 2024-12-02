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Запуск лунохода состоится не ранее 2026 года, но инженеры хотят дать ему название уже сейчас. Поэтому все желающие имеют время до 20 декабря, чтобы ознакомиться с четырьмя доступными вариантами, пишет 24 Канал.
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Первый канадский луноход должен исследовать южный полюс Луны. Он продемонстрирует инновационные ключевые технологии, будет собирать научную информацию и искать воду в виде льда.
Человечество возвращается на Луну, и Канада является частью этого увлекательного путешествия,
– написали представители космического агентства (CSA) в своем заявлении.
Научный аппарат является частью целого ряда канадских миссий к земному спутнику:
- Прежде всего, страна сотрудничает с NASA в рамках программы американского космического агентства "Артемида", которая имеет целью доставить астронавтов на Луну в конце этого десятилетия.
- Канадский астронавт Джереми Хансен был выбран в 2023 году для участия в миссии "Артемида-2", которая, как ожидается, облетит Луну не раньше следующего года в рамках подготовки к высадке на нее.
- CSA также планирует построить лунную тележку, которая будет помогать астронавтам на поверхности.
- Программа ускорения исследования Луны (LEAP) также финансирует разнообразную полезную нагрузку для будущего изучения спутника.
- Самым большим вкладом CSA в программу Artemis является роботизированная рука Canadarm3, которая будет обслуживать запланированную космическую станцию NASA Gateway на лунной орбите. Рука будет построена канадской компанией MDA Space.
Запуск лунохода анонсировали на 2021 год, а строить его будет компания Canadensys Aerospace, базирующаяся в Торонто. Вот какие названия предлагает CSA:
- Athabasca. Атабаска – это река, протекающая из Скалистых гор через Альберту до одноименного озера Атабаска. Реки и ручьи Канады были маршрутами континента на протяжении тысячелетий и продолжают оставаться путями открытий, транспорта и обмена. Названия рек также отражают разнообразие и наследие Канады. "Будущие луноходы нашего флота могут продолжить эту тенденцию, взяв названия других канадских природных чудес", – говорит агентство.
- Courage, что переводится как "смелость" или "храбрость". Такое название может быть очень символичным, отражая веру в успех миссий на Луне.
- Glacier, что переводится как "ледник". Это название будет отражать одну из миссий космического аппарата, ведь он будет искать на Луне лед. Оно также апеллирует к самой природе Канады, где ледники являются важной особенностью и частью культуры страны. "Наша страна является домом для примерно 20% ледникового льда Земли", – сказали в CSA.
- Pol-R: Это творческое обыгрывание слова "Polar", то есть "полярный", отсылая нас к канадским регионам, близких к северному полюсу. Большая часть Канады расположена в северном полярном круге, а миссия марсохода будет совершать посадку в южном полярном регионе Луны.