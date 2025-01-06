Редакция 24 Канала постоянно следит за важными космическими событиями и исследованиями и активно освещает не только самые важные, но и другие мелкие события космической отрасли. На этот раз мы собрали важнейшие события запланированы на 2025 год, которые ни в коем случае не нужно пропускать.

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Возвращение на Луну

В 2025 году Луна остается главным объектом исследований. Уже в начале года, в январе, SpaceX запустит две важные лунные миссии на борту одной ракеты.

Миссия Blue Ghost : Разработанный техасской компанией с украинскими корнями Firefly Aerospace, этот лунный посадочный модуль будет осуществлять двухнедельный сбор научных данных на Луне. Он приземлится в районе Маре Кризиум, регионе, который считается местом древнего падения астероида. Миссия является частью инициативы NASA "Коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну" (CLPS), в рамках которой на поверхность Луны будет доставлено 10 экспериментов NASA.

: Разработанный техасской компанией с украинскими корнями Firefly Aerospace, этот лунный посадочный модуль будет осуществлять двухнедельный сбор научных данных на Луне. Он приземлится в районе Маре Кризиум, регионе, который считается местом древнего падения астероида. Миссия является частью инициативы NASA "Коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну" (CLPS), в рамках которой на поверхность Луны будет доставлено 10 экспериментов NASA. Миссия Resilience Lander и Tenacious Micro Rover: Созданные японской компанией ispace, эти аппараты будут двигаться по медленной траектории к Луне, с целью осуществить посадку на Маре Фригорис через четыре-пять месяцев. Эта миссия является второй попыткой компании ispace после аварии ее спускаемого аппарата "Хакуто" в прошлом году.



Аппарат Blue Ghost / Фото Firefly Aerospace

Другая лунная миссия Intuitive Machines, первой американской компании, которая высадила частный космический аппарат на поверхность Луны за последние 50 лет, будет направлена на южный полюс спутника. Миссия будет включать добычу грунта и исследования кратеров с помощью прыгающего робота.

Исследуя происхождение Вселенной

В феврале NASA планирует запустить миссию SPHEREx, космическую обсерваторию, предназначенную для составления карты всего неба в оптическом и ближнем инфракрасном свете.



Обсерватория SPHEREx в горизонтальном положении / Фото BAE Systems / NASA

Миссия будет изучать более 100 миллионов звезд галактики Млечный Путь и 450 миллионов других галактик, ища воду, органические молекулы и понимание формирования галактик и происхождения Вселенной.

Возвращение астронавтов NASA с МКС

Астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор, которые находятся на Международной космической станции (МКС) с июня 2024 года из-за технических проблем с космическим кораблем Boeing Starliner вынужденно остались на МКС.

Предварительно миссия должна была длиться в течение 8 месяцев, однако затянулась почти на год. Еще в январе NASA вместе со SpaceX планировали вернуть астронавтов на Землю, однако миссию снова пришлось отложить, поэтому следующая ожидаемая дата возвращения команды домой в марте.



Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс на Международной космической станции / Фото NASA

Важные миссии в течение года

Hera и испытания дозаправки SpaceX

В марте Европейское космическое агентство (ESA) отметит важное событие – пролет космического аппарата Hera мимо Марса и его спутника Деймос. Этот маневр является частью сложного путешествия аппарата к своей главной цели: исследование двойной астероидной системы Дидимос-Диморфос.

Во время пролета Hera будет собирать важные научные данные о Марсе и Деймосе, используя их гравитационные поля для уточнения своей траектории. Эти данные углубят наше понимание соседних небесных тел и помогут подготовиться к углубленному изучению системы Дидимос-Диморфос.

Миссия призвана предоставить новые знания о формировании астероидов, потенциальную опасность и возможность отклонения опасных астероидов.



Аппарат Hera пролетит мимо Марса в направлении астероидов / Фото ESA

Между тем SpaceX планирует провести революционное испытание заправки на орбите для своего космического корабля Starship. Этот эксперимент предусматривает запуск полностью заправленного Starship на орбиту, после чего второй Starship пристыкуется к нему для передачи топлива.

Эта сложная миссия, первая в истории космических исследований, имеет решающее значение для возможности длительных миссий на Луну и Марс. Успех в этом деле укрепит роль дозаправки на орбите в программе NASA "Артемида" и долгосрочных исследованиях космоса человеком, что потенциально изменит способ выхода человечества в дальний космос.



Starship проведет испытания по дозаправке на орбите / Фото SpaceX

Миссии Axiom 4 и TRACERS

В апреле состоятся два ключевых запуска. Четвертая частная миссия Axiom Space, Axiom Mission 4 (Ax-4), в сотрудничестве со SpaceX, отправит экипаж на Международную космическую станцию (МКС). Эта миссия является еще одним шагом к коммерческому использованию орбиты Земли.

NASA также запустит миссию TRACERS, предназначенную для изучения магнитосферы Земли. Эта миссия имеет целью улучшить понимание космической погоды и предоставить ценные данные для защиты спутников, электросетей и навигационных систем от геомагнитных возмущений.

Космический аппарат Dream Chaser

Беспилотный полет космического аппарата Sierra Space Dream Chaser, SSC Demo-1, состоится в мае. Этот многоразовый "космический самолет" разработан для уменьшения расходов и увеличения частоты доставки грузов на МКС. Его успех может проложить путь к более экономичному орбитальному туризму и эффективной логистике в космосе.



Аппарат Dream Chaser / Фото NASA

Миссия CRS NG-22

В июне миссия миссия CRS NG-22 компании Northrop Grumman доставит на МКС необходимые грузы и научное оборудование. Эти регулярные миссии по пополнению запасов обеспечивают непрерывную работу станции и прогресс в проведении критически важных экспериментов.

Crew-11 на МКС

Международный экипаж миссии SpaceX Crew-11 начнет свое путешествие на МКС в июле. Команда будет проводить передовые исследования и технологические испытания, расширяя возможности и понимание человечества относительно жизни и работы в космосе.

Коммерческая космическая станция Haven-1

Калифорнийский стартап Vast запустит свою революционную коммерческую космическую станцию Haven-1 в августе. Предназначена для размещения четырех астронавтов во время 30-дневных миссий, Haven-1 станет прототипом частных космических отелей.

Ее успех может открыть новые возможности для отдыха и исследований на орбите, приблизив человечество к тому, чтобы сделать космические путешествия такими же доступными, как и авиаперелеты.



Так может выглядеть в будущем коммерческая станция Haven-1 / Фото Vast

Миссия Грифон 1

Миссия "Грифон-1" компании Astrobotic доставит марсоход NASA VIPER на южный полюс Луны в конце 2025 года. Он будет искать водяной лед и другие ресурсы, критические для создания устойчивых лунных баз. Astrobotic, частная американская компания, продолжает способствовать повышению доступности Луны для науки, коммерции и исследований благодаря партнерству с программой NASA "Коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну" (CLPS).

Спутник Sentinel-6C

Миссия Sentinel-6C, совместная работа NASA, NOAA, EUMETSAT и ESA, стартует в ноябре. Этот спутник будет отслеживать глобальные изменения уровня моря, предоставляя важные данные об изменении климата, таяния ледникового покрова и угрозы для прибрежных территорий. Его измерения позволят уточнить климатические модели и улучшить прогнозы будущих воздействий на окружающую среду.

Миссия ESCAPADE

Завершая год, в декабре NASA запустит миссию ESCAPADE. Эта инициатива с двумя спутниками имеет целью изучить магнитосферу Марса и процессы потери атмосферы. Проливая свет на то, как Марс потерял большую часть своей атмосферы, миссия поддержит будущие пилотируемые миссии и оценит потенциал планеты по пригодности для жизни в прошлом и будущем.



Миссия ESCAPADE станет одной из последних в 2025 году / Изображение NASA

Космические амбиции Индии

Индия продолжает развивать свою программу полетов человека в космос. Индийский астронавт Шубханшу Шукла примет участие в коммерческом полете на МКС, что осуществляется компанией Axiom Space, вместе с астронавтами из Польши и Венгрии. Миссия, запланирована на весну, продлится до 14 дней. Индия также разрабатывает собственный пилотируемый космический корабль, запуск которого запланирован на 2026 год.

Китай нацелился на астероид

Китай готовит свою первую миссию по отбору образцов с астероидов, Tianwen-2, запуск которой запланирован на весну этого года. Космический аппарат встретится с Камо'оалева, околоземным астероидом, который, как предполагают, является фрагментом Луны. Образцы будут возвращены на Землю в 2026 году, после чего "Тяньвэнь-2" направится к комете 311P/PANSTARRS, которая, как ожидается, прибудет в середине 2030-х годов.

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Решающий год впереди

С миссиями, охватывающих Луну, астероиды и другие планеты, 2025 год обещает революционные открытия и прогресс в исследовании космоса. Каждая веха будет приближать человечество к разгадке тайн космоса, расширяя границы технологий и международного сотрудничества.