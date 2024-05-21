Цей сучасний космічний літак, відомий як Dream Chaser DC-100 Tenacity, пройде остаточні випробування і перевірку теплового захисту в Космічному центрі імені Кеннеді. Після цього він буде інтегрований з одноразовим вантажним модулем і підготовлений до запуску на борту ракети "Вулкан" компанії United Launch Alliance (ULA).

А тим часом Астронавти NASA випробовують нетрадиційні скафандри в пустелі Арізони і це виглядає дивно



Dream Chaser прибув до центру NASA імені Кеннеді / Фото NASA



Dream Chaser готують до польоту в кінці 2024 року / Фото NASA

Довга подорож до зірок

Проєкт Dream Chaser, розроблений компанією Sierra Space, цього року святкує своє 20-річчя. Спочатку задуманий як легша та універсальніша альтернатива космічним шатлам NASA, Dream Chaser зіткнувся з невдачами у 2014 році, коли агенція вирішила укласти контракт вартістю 7 мільярдів доларів з компаніями Boeing та SpaceX на пілотовані польоти на МКС.

Однак проєкт був відроджений у 2016 році, коли космічне відомство відновило співпрацю з компанією Sierra Space, наголосивши на необхідності створення комерційного багаторазового космічного літака для виконання вантажних місій на МКС.

Місія та можливості

Згідно з поточним контрактом, Dream Chaser Tenacity має здійснити щонайменше сім вантажних польотів на МКС. Перший політ корабля запланований на кінець цього року. Зокрема, Dream Chaser оснащений унікальним вантажним модулем Shooting Star ("Падаюча зірка"), здатним перевозити понад 3,5 тонни припасів, наукового обладнання та експериментальних наборів.

Інноваційний дизайн та можливість багаторазового використання

Особливістю Dream Chaser є його багаторазова конструкція. Після доставки корисного вантажу модуль Shooting Star буде використовуватися для збору відходів з МКС, які згорять при вході в атмосферу Землі.

буде використовуватися для збору відходів з МКС, які згорять при вході в атмосферу Землі. Сам космічний корабель спроєктований таким чином, щоб приземлятися як літак на звичайні злітно-посадочні смуги, що дозволяє його ремонтувати і готувати до наступних місій.

Хоча кожен вантажний модуль є одноразовим, майбутні ітерації матимуть збільшену місткість, демонструючи масштабований підхід до космічної логістики.

Операційні деталі місії

Під час своєї першої місії Dream Chaser пристикується до МКС на 45 днів .

. Очікується, що в наступних місіях тривалість стикування збільшиться до 75 днів , що дозволить проводити більш масштабні операції та збільшить можливості доставки.

, що дозволить проводити більш масштабні операції та збільшить можливості доставки. Космічний корабель обладнаний для повернення на Землю до 2,5 тонн вантажу, включаючи результати експериментів та інші матеріали.

Попри відносно жорстку посадку з силою гальмування близько 1,5 g, ретельне пакування гарантує безпечне повернення чутливих і крихких предметів.

Можливості на майбутнє

Прибуття Dream Chaser до Космічного центру Кеннеді є знаковою подією, оскільки Sierra Space і NASA готуються до дебютного польоту космічного корабля. Успіх програми Dream Chaser може прокласти шлях до більш частих і ефективних перевезень вантажів на МКС і з МКС, підвищуючи експлуатаційні можливості космічної станції і сприяючи досягненню більш широких цілей дослідження і комерціалізації космосу.

Dream Chaser: дивіться відео

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Цей інноваційний проєкт є черговим свідчення зростаючої ролі приватних компаній в освоєнні космосу і постійну еволюцію дизайну космічних кораблів, що обіцяє нову еру універсальності і стійкості космічних подорожей. І навіть на тлі можливого завершення проєкту МКС такі кораблі, як Dream Chaser стануть цінним інструментом для майбутніх місій з дослідження космосу.