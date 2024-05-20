Космічний туризм із Blue Origin

Космічна компанія Джеффа Безоса призупинила свою програму суборбітального туризму після несправності ракети New Shepard під час запуску. У вересні 2022 року політ New Shepard без екіпажу закінчився пожежею приблизно через хвилину після старту, пише 24 Канал.

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Прискорювач ракети тоді вибухнув посеред польоту, і капсула покинула корабель на швидкості близько 1 130 кілометрів на годину на висоті 8 840 метрів над землею. На той час "Нью Шепард" перевозив 36 корисних вантажів, більше половини з яких належали NASA.

У світлі вибухонебезпечного зльоту New Shepard Федеральне управління цивільної авіації США приземлило ракету й розпочало розслідування невдалого польоту. Через рік FAA передало Blue Origin список з 21 коригувальних дій, які необхідно було виконати, перш ніж ракету можна буде вважати придатною до польоту.

Blue Origin назвала причиною невдалого запуску ракети "термоструктурну несправність сопла двигуна". За словами компанії, сопло на двигуні ракети-носія перегрілося в результаті підвищеної температури, що спричинило "термічні пошкодження і гарячі смуги".

Несправність під час зльоту була першою для ракети-носія Blue Origin. Ракета відновилася, здійснивши політ без екіпажу в грудні 2023 року. Під час своєї 13-ї вантажної місії NS-24 доставила 33 дослідницькі вантажі (без людей), більше половини з яких були розроблені й запущені за підтримки NASA. Місія з корисним навантаженням проклала шлях до відновлення пілотованих польотів ракети.

Місія NS-25 стала сьомим польотом для компанії, який доставив пасажирів на суборбітальну висоту. Остання космічна туристична місія New Shepard відбулася в серпні 2022 року з екіпажем з шести приватних астронавтів, до складу якого входила перша людина з Єгипту, яка полетіла в космос.

Найперше місце на ракеті New Shepard компанії Blue Origin було продано за 28 мільйонів доларів на глобальному аукціоні у 2021 році. Ціна квитка на космічні туристичні атракціони компанії не оприлюднюється, хоча, за деякими даними, місце на New Shepard коштує близько 1,25 мільйона доларів.