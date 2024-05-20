Деталі польоту
Під час польоту екіпаж з шести осіб піднявся на висоту 105 кілометрів над Землею, що дозволило їм протягом декількох хвилин відчути невагомість.
А тим часом Гігантський шматок космічного сміття впав прямо на канадську ферму
Капсула благополучно приземлилася біля стартового майданчика приблизно через десять хвилин після зльоту, спустившись з двома з трьох парашутів, що перебуває в межах допустимих параметрів.
Нашивка місії NS-25 / Фото Blue Origine
Серед членів екіпажу був 90-річний Ед Дуайт, скульптор, письменник і колишній капітан ВПС США, який увійшов в історію понад 60 років тому.
- У 1961 році президент Джон Кеннеді відібрав Дуайта для навчання в Школі пілотів аерокосмічних досліджень, позиціонуючи його як кандидата до Корпусу астронавтів NASA, хоча зрештою він так і не був відібраний.
Серед інших членів екіпажу були:
- венчурний капіталіст Мейсон Енджел,
- засновник французької мережі пивоварень Сільвен Широн,
- підприємець Кеннет Гесс,
- бухгалтер у відставці Керол Шаллер,
- пілот Гопі Тхотакура.
Екіпаж місії NS-25 / Фото Blue Origine
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Місія NS-25 – сьомий пілотований комерційний політ Blue Origin. Компанія не розголошує ціну квитка, але конкурент Virgin Galactic бере 450 000 доларів за місце за аналогічні польоти на своєму космічному кораблі VSS Unity.