Детали полета
Во время полета экипаж из шести человек поднялся на высоту 105 километров над Землей, что позволило им в течение нескольких минут ощутить невесомость.
А тем временем Гигантский кусок космического мусора упал прямо на канадскую ферму
Капсула благополучно приземлилась возле стартовой площадки примерно через десять минут после взлета, спустившись с двумя из трех парашютов, что находится в пределах допустимых параметров.
Нашивка миссии NS-25 / Фото Blue Origine
Среди членов экипажа был 90-летний Эд Дуайт, скульптор, писатель и бывший капитан ВВС США, который вошел в историю более 60 лет назад.
- В 1961 году президент Джон Кеннеди отобрал Дуайта для обучения в Школе пилотов аэрокосмических исследований, позиционируя его как кандидата в Корпус астронавтов NASA, хотя в итоге он так и не был отобран.
Среди других членов экипажа были:
- венчурный капиталист Мейсон Энджел,
- основатель французской сети пивоварен Сильвен Широн,
- предприниматель Кеннет Гесс,
- бухгалтер в отставке Кэрол Шаллер,
- пилот Гопи Тхотакура.
Экипаж миссии NS-25 / Фото Blue Origine
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Миссия NS-25 – седьмой пилотируемый коммерческий полет Blue Origin. Компания не разглашает цену билета, но конкурент Virgin Galactic берет 450 000 долларов за место за аналогичные полеты на своем космическом корабле VSS Unity.