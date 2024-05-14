Несмотря на прежние заявления о том, что наблюдения космического микроволнового фона (CMB) исключают различные топологии, исследователи утверждают, что многие из этих форм, включая некоторые странные, не были опровергнуты доказательствами. Вместо этого их находки освещают потенциальное существование глубоко нетрадиционных конфигураций.

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"Зал бесконечных зеркал"

Одним из таких заманчивых предложений является концепция "3-тора", напоминающего небесный куб, в котором противоположные грани плавно сливаются, создавая визуальное зрелище, подобное бесконечному зеркальному зеркальному залу.

Линии площадки в пределах 3-тора образуют замкнутые петли, которые возвращаются к зрителю, поэтому кажется, что все повторяется бесконечно.



Зеркальный зал. Визуализация 3-тора / Фото physics

Пока эти теоретические размышления остаются в области догадок, исследователи непоколебимо стремятся найти материальные доказательства – заметный "топологический отпечаток", встроенный в космическое фоновое излучение.

Для чего нам это нужно?

Такое открытие могло бы служить указателем, который бы направил человечество к более глубокому пониманию сложной ткани Вселенной.

Космолог из Колумбийского университета Оливер Филкокс, размышляя над широким спектром возможных топологических связей, пронизывающих космос, отметил необходимость исчерпывающего изучения каждого направления исследования.

Существует много возможных способов топологической связи Вселенной и их трудно исключить,

– говорит Филкокс.

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И пока одни ученые размышляют над возможной формой Вселенной, другие делают открытия, которые ставят под сомнение наше сегодняшнее ее понимание. Так, группа астрофизиков нашла странное скопление галактик структура которых не соответствует ни одной известной структуре или механизму формирования.