Исследование, которое возглавил доктор физики Университета Алабамы и старший научный сотрудник Applied Physics Джаред Фукс, является значительным сдвигом в дискурсе вокруг варп-двигателей, указывая на то, что они не могут быть отнесены исключительно к научной фантастике.

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Подробнее об исследовании

Исследование основывается на концепции "варп-пузыря" – теоретической конструкции, которая бы защищала пассажиров от воздействия искривления пространства-времени и гравитационных сил.

Согласно прикладной физике, этот пузырь работает в пределах устоявшейся физики, делая возможным то, что они называют "подсветовым приводом искривления с постоянной скоростью". Эта теоретическая структура дает потенциальную возможность достижения скоростей, близких к скорости света, не нарушая при этом теорию относительности Эйнштейна.

Кроме того, исследователи утверждают, что преодолели главное препятствие в теории варп-привода: требование "экзотической материи" или "отрицательной материи" для питания такой движущей системы. Хотя концепция все еще требует значительной энергии, исследование предполагает, что экзотическая материя может не быть обязательным условием для достижения эффекта искривления.

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Несмотря на эти многообещающие результаты, генеральный директор по прикладной физике Джанни Мартире предостерег от преждевременного энтузиазма, признав, что практические межзвездные путешествия остаются отдаленной перспективой. Теоретические основы, изложенные в исследовании, являются первым шагом на сложном пути к реализации потенциала варп-двигателей для межзвездных исследований.