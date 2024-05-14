Попри колишні заяви про те, що спостереження космічного мікрохвильового фону (CMB) виключають різні топології, дослідники стверджують, що багато з цих форм, включаючи деякі дивні, не були спростовані доказами. Натомість їхні знахідки висвітлюють потенційне існування глибоко нетрадиційних конфігурацій.

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"Зала безкінечних дзеркал"

Однією з таких привабливих пропозицій є концепція "3-тору", що нагадує небесний куб, в якому протилежні грані плавно зливаються, створюючи візуальне видовище, подібне до нескінченного дзеркальної дзеркальної зали.

Лінії майданчика в межах 3-тору утворюють замкнені петлі, які повертаються до глядача, тому здається, що все повторюється нескінченно.



Дзеркальна зала. Візуалізація 3-тору / Фото physics

Поки ці теоретичні роздуми залишаються в царині здогадок, дослідники непохитно прагнуть знайти матеріальні докази – помітний "топологічний відбиток", вбудований у космічне фонове випромінювання.

Для чого нам це потрібно?

Таке відкриття могло б слугувати дороговказом, який би спрямував людство до глибшого розуміння складної тканини Всесвіту.

Космолог з Колумбійського університету Олівер Філкокс, розмірковуючи над широким спектром можливих топологічних зв'язків, що пронизують космос, наголосив на необхідності вичерпного вивчення кожного напрямку дослідження.

Існує багато можливих способів топологічного зв'язку Всесвіту і їх важко виключити,

– каже Філкокс.

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І поки одні науковці роздумують над можливою формою Всесвіту, інші роблять відкриття, які ставлять під сумнів наше сьогоднішнє його розуміння. Так, група астрофізиків знайшла дивне скупчення галактик структура яких не відповідає жодній відомій структурі чи механізму формування.