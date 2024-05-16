Хотя Савчук, возможно, не привык иметь дело с космическими вопросами, сейчас он изучает уникальную возможность извлечь выгоду от небесного вторжения. Фермер планирует продать внушительный кусок композитных волокон и направить вырученные средства на благородное дело: финансирование строительства хоккейного катка в его родном городе Итуна, Саскачеван.

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Кусок космического мусора весом 40 килограммов / Фото Adam Bent / CBC

Что это было?

По мнению группы экспертов по астрономии, происхождение этого космического мусора связано с запуском ракеты SpaceX в феврале.

Гарвардский астрофизик Джонатан Макдауэлл связал обломки с космическим кораблем Dragon, который недавно доставил экипаж с Международной космической станции.

Хотя большинство компонентов таких ракет предназначены для распада при входе в атмосферу Земли, некоторые фрагменты все же выдерживают это путешествие, создавая потенциальную опасность при столкновении с Землей.

Насколько часто такое происходит?

Хотя по статистике они чаще падают в океаны, эти обломки время от времени падают на населенные территории. Этот инцидент является очередным доказательством постоянных рисков, связанных с космическим мусором.

В 2022 году фермер-овцевод в Новом Южном Уэльсе, Австралия, наткнулся на выброшенный обломок, который, предположительно, принадлежал космическому кораблю SpaceX Dragon.

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Несмотря на редкость таких событий, их последствия могут быть ужасными. Недавний инцидент, когда крошечный фрагмент Международной космической станции пролетел через жилой дом в Неаполе, штат Флорида, служит жутким напоминанием об этом.

К счастью, в этом случае никто не пострадал, но потенциал катастрофы очень большой, особенно с такими большими обломками.