Потерянный

Экспериментальный спутник, запущен в 1974 году, исчез с наземных датчиков в 1990-х годах, и только на этой неделе его снова нашли. Некоторые неработающие аппараты или обломки часто могут годами оставаться на орбите, создавая опасность на все более переполненной околоземной орбите. Но как именно исчезают объекты в космосе?

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Спутник Infra-Red Calibration Balloon (S73-7) был частью программы космических испытаний ВВС США. После запуска 10 апреля 1974 года большое запускное устройство под названием KH-9 Hexagon выбросило спутник шириной всего 66 сантиметров в космос, выведя его на круговую орбиту в 800 километров.



Спутник KH-9 Hexagon развернул крошечный спутник IRCB (S73-7) в 1974 году / Фото U.S. Air Force

Крошечный спутник должен был раздуться на орбите и служить калибровочной мишенью для оборудования дистанционного зондирования. Однако его развертывание не удалось, и он стал еще одним космическим мусором.

Просматривая архивные данные спутника, Джонатан МакДауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, обнаружил, что этот объект уже обнаруживали ранее, а затем снова теряли: радары отслеживали его в 1970-х годах, а затем в 1990-х годах, прежде чем он снова исчез.

"Спутник S73-7 был вновь открыт после того, как его не отслеживали в течение 25 лет. Новые TLE для объекта 7244 начали появляться 25 апреля".

Спутник был обнаружен в начале этой недели. По словам МакДауэлла, проблема в том, что он очень маленький. Возможно, то, что сейчас отслеживают, "является дозатором или частью шара, который неправильно развернулся, поскольку он не металлический и плохо отображается на радаре".

Наземные радары и оптические датчики отслеживают более 20 000 объектов на орбите, и это может быть довольно сложно. Существует глобальная сеть датчиков, которая подает информацию в актуальный каталог спутников, но большинство объектов не передают свои идентификаторы. Вместо этого датчики полагаются на определение орбиты движущегося объекта и сопоставление ее с определенной орбитой спутника. Это похоже на управление воздушным движением. Все это кружит вокруг, и если вы собираетесь попробовать пролететь сквозь облако обломков, вам нужно знать, где есть опасность.

После запуска спутника инженеры на Земле примерно знают, где он будет находиться и на какой высоте дрейфовать. Если в определенной зоне будет найден объект, они могут рассчитать и отмотать эту орбиту назад в симуляции, чтобы посмотреть, не совпадает ли она с орбитой, когда спутник видели в последний раз.

Если у вас есть недавний набор орбитальных данных, и не так много объектов, которые имеют похожую орбиту, то, вероятно, совпадение будет легким. Но если это очень переполненный участок пространства, и вы не видели его некоторое время, то найти соответствие не так просто,

– добавляет ученый.

Большинство вещей, которые в конце концов исчезают в космосе, – это мертвые спутники и фрагменты разрушенных столкновениями аппаратов. Поскольку орбита Земли становится все более переполненной из-за роста количества спутниковых группировок и запусков ракет, отслеживать все эти объекты становится все более важным.