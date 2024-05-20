Космический туризм с Blue Origin

Космическая компания Джеффа Безоса приостановила свою программу суборбитального туризма после неисправности ракеты New Shepard во время запуска. В сентябре 2022 года полет New Shepard без экипажа закончился пожаром примерно через минуту после старта, пишет 24 Канал.

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Ускоритель ракеты тогда взорвался посреди полета, и капсула покинула корабль на скорости около 1 130 километров в час на высоте 8 840 метров над землей. К тому времени "Нью Шепард" перевозил 36 полезных грузов, более половины из которых принадлежали NASA.

В свете взрывоопасного взлета New Shepard Федеральное управление гражданской авиации США приземлило ракету и начало расследование неудачного полета. Через год FAA передало Blue Origin список из 21 корректирующих действий, которые необходимо было выполнить, прежде чем ракету можно будет считать пригодной к полету.

Blue Origin назвала причиной неудачного запуска ракеты "термоструктурную неисправность сопла двигателя". По словам компании, сопло на двигателе ракеты-носителя перегрелось в результате повышенной температуры, что повлекло "термические повреждения и горячие полосы".

Неисправность во время взлета была первой для ракеты-носителя Blue Origin. Ракета восстановилась, совершив полет без экипажа в декабре 2023 года. Во время своей 13-й грузовой миссии NS-24 доставила 33 исследовательских груза (без людей), более половины из которых были разработаны и запущены при поддержке NASA. Миссия с полезной нагрузкой проложила путь к возобновлению пилотируемых полетов ракеты.

Миссия NS-25 стала седьмым полетом для компании, который доставил пассажиров на суборбитальную высоту. Последняя космическая туристическая миссия New Shepard состоялась в августе 2022 года с экипажем из шести частных астронавтов, в состав которого входил первый человек из Египта, который полетел в космос.

Самое первое место на ракете New Shepard компании Blue Origin было продано за 28 миллионов долларов на глобальном аукционе в 2021 году. Цена билета на космические туристические аттракционы компании не обнародуется, хотя, по некоторым данным, место на New Shepard стоит около 1,25 миллиона долларов.