Когда полет

Соединение двух ступеней ракеты продолжалось долгое время, но Blue Origin наконец достигла серьезного прогресса. Запуск ракеты New Glenn ожидается в конце этого месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Дебютный полет New Glenn запланирован на ноябрь с площадки Launch Complex 36 на мысе Канаверал, штат Флорида. Пока точную дату и время не называют.

Для своей первой миссии New Glenn будет нести технологию Blue Ring, которую разрабатывает сама компания. Это орбитальная платформа, предназначена для поддержки работы космических аппаратов. Ожидается, что в будущем она будет выполнять роль своеобразного перевалочного пункта, где корабли смогут выполнять стыковки и заправляться, астронавты будут пополнять припасы и держать через нее связь с Землей и другими объектами в космосе.

Изначально ракета планировалась для запуска пары зондов для исследователей ускорения и динамики плазмы NASA (EscaPADE) в октябре, но космическое агентство решило прекратить предстартовую подготовку к миссии примерно за месяц до старта из-за опасений, что дебютный полет ракеты будет отложен.

Blue Origin разрабатывала ракету New Glenn более десяти лет, а ее первый запуск изначально планировался на 2020 год. За эти годы ракета-носитель тяжелого класса претерпела несколько задержек, в основном связанных с разработкой ее двигателей. Ракета базируется на семи двигателях BE-4, разработанных компанией Blue Origin, которые нуждались в длительных испытаниях и доработке.

В начале этого года ракета прошла испытания отдельных ступеней, и теперь она готова к первому полету. Имея высоту около 98 метров, New Glenn способна поднять 45 тонн на низкую околоземную орбиту и 13 тонн на геостационарную орбиту. Она многоразовая первая ступень, рассчитана на 25 миссий.