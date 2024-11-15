Коли політ

З'єднання двох ступенів ракети тривало довгий час, але Blue Origin нарешті досягла серйозного прогресу. Запуск ракети New Glenn очікується наприкінці цього місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Дивіться також SpaceX проведе випробування зі стикування двох кораблів Starship у космосі та їх дозаправки

Дебютний політ New Glenn запланований на листопад з майданчика Launch Complex 36 на мисі Канаверал, штат Флорида. Поки що точну дату й час не називають.

Для своєї першої місії New Glenn буде нести технологію Blue Ring, яку розробляє сама компанія. Це орбітальна платформа, призначена для підтримки роботи космічних апаратів. Очікується, що в майбутньому вона буде виконувати роль своєрідного перевалочного пункту, де кораблі зможуть виконувати стикування й заправлятися, астронавти поповнюватимуть припаси й триматимуть через неї зв'язок із Землею та іншими об'єктами в космосі.

Спочатку ракета планувалася для запуску пари зондів для дослідників прискорення і динаміки плазми NASA (EscaPADE) в жовтні, але космічне агентство вирішило припинити передстартову підготовку до місії приблизно за місяць до старту через побоювання, що дебютний політ ракети буде відкладений.

Blue Origin розробляла ракету New Glenn більше десяти років, а її перший запуск спочатку планувався на 2020 рік. За ці роки ракета-носій важкого класу зазнала кількох затримок, в основному пов'язаних з розробкою її двигунів. Ракета базується на семи двигунах BE-4, розроблених компанією Blue Origin, які потребували тривалих випробувань і доопрацювання.

На початку цього року ракета пройшла випробування окремих ступенів, тож тепер вона готова по першого польоту. Маючи висоту близько 98 метрів, New Glenn здатна підняти 45 тонн на низьку навколоземну орбіту і 13 тонн на геостаціонарну орбіту. Вона багаторазовий перший ступінь, розрахований на 25 місій.