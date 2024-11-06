Як це буде

Заступник керівника програми NASA Human Landing System Кент Чойнацкі під час нещодавнього інтерв'ю повідомив, що наразі випробування заплановано на березень 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Spaceflight Now.

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Два Starship стартують на низьку навколоземну орбіту з інтервалом у три-чотири тижні.

Після цього космічні кораблі зустрінуться і зістикуються на орбіті.

Один із них передасть паливо іншому.

Після демонстрації обидва кораблі відстикуються один від одного й зійдуть з орбіти.

Як тільки ви це зробите, ви дійсно відкриєте можливість переміщення величезної кількості корисного навантаження і вантажів за межі земної сфери,

– каже Кент Чойнацкі.

Проблема дальніх польотів полягає в тому, що ракети обмежені в розмірах і місткості своїх вантажних відсіків. Для того, щоб висадитися на умовний Марс, потрібно пальне для польоту до планети й пальне для гальмування під час спуску. Щоб підняти це пальне разом із кораблем у космос, потрібне окреме пальне для ракети-носія. Але чим більше пального ви везете, тим більше його потрібно для виходу всієї конструкції на орбіту та маневрів. Тож можливість дозаправки в космосі відкриває набагато більше можливостей для дальніх польотів і доставки вантажів до майбутніх колоній.

За словами Чойнацкі, дедлайн для цих випробувань встановили на літо, на випадок, якщо поточну дату доведеться змінювати з будь-яких причин. Але точної дати цього дедлайну він не назвав, як і не згадав, що буде, якщо SpaceX у них не вкладеться.