Чего хочет компания

Blue Origin заявляет, что планирует запустить свою высоченную ракету-носитель New Glenn до конца года. К сожалению, никакой гарантии, что это произойдет, нет, поскольку регуляторные органы все еще рассматривают заявку на разрешение. Такие вещи могут затягиваться, как мы уже видели на опыте SpaceX, но компания Джеффа Безоса, как представляется, уверена в том, что получит зеленый свет, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Это испытание называют "горячий огонь". Оно предусматривает запуск всех семи двигателей BE-4 первой ступени и их вывод на полную тягу, пока ракета находится на стартовой площадке. Испытание предназначено для отображения того, как ракета будет работать во время взлета. Если все пойдет по плану во время горячего испытания, Blue Origin перейдет к интеграции обтекателя (части ракеты, которая удерживает полезную нагрузку) как последнего этапа перед запуском.

От этого первого испытания зависит многое. Джефф Безос, который в начале этого месяца выступил на Dealbook Summit, сказал, что New Glenn является ключом к снижению стоимости полетов. Ключевая цель компании – уменьшить цену запусков настолько, чтобы стало рентабельно вывести на орбиту всю промышленность, загрязняющую окружающую среду:

Я знаю, что это звучит фантастически, поэтому прошу аудиторию немного потерпеть. Но это не фантастика. Это произойдет, и нам нужно снизить стоимость доступа к космосу до достаточно низкого уровня. Именно в этом заключается суть New Glenn, нашего орбитального транспортного средства,

– сказал Безос.

Ракета высотой более 97 метров будет способна выводить на низкую околоземную орбиту 45 метрических тонн полезной нагрузки. Это мощнее ракета, чем Vulcan Centaur компании United Launch Alliance и Falcon Heavy компании SpaceX в ее многократной конфигурации. Для сравнения, самая большая ракета SpaceX Starship предназначена для вывода на орбиту 100-150 тонн груза.

В перспективе запуск New Glenn может стать ключом к превращению Blue Origin в прибыльный бизнес, но пока Безос вынужден поддерживать компанию из личного состояния.

Первая миссия

Первая миссия New Glenn изначально была запланирована для запуска двух важных спутников на Марс для NASA. Но компания не успела уложиться в окно запуска в октябре. Космическое агентство в конце концов решило перенести эту миссию на запуск New Glenn весной 2025 года, ссылаясь на потенциальные проблемы, которые могут возникнуть.

Вместо этого дебютная миссия ракеты протестирует демонстрационную полезную нагрузку для орбитального транспортного корабля Blue Ring, включая средства связи, энергетическую систему, бортовой компьютер и программное обеспечение, которое будет использоваться на будущих серийных ракетах.

Первый полет ракеты также станет первым из двух сертификационных запусков, которые Blue Origin должен осуществить, чтобы начать полеты полезных нагрузок для программы Космических сил США "Космические запуски для обеспечения национальной безопасности".

Однако, прежде чем это произойдет, Blue Origin должна получить разрешение от Федерального управления гражданской авиации США. Только после этого компания сможет запустить ракету с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.