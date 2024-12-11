Чого хоче компанія

Blue Origin заявляє, що планує запустити свою височенну ракету-носій New Glenn до кінця року. На жаль, жодної гарантії, що це станеться, немає, оскільки регуляторні органи все ще розглядають заявку на дозвіл. Такі речі можуть затягуватися, як ми вже бачили на досвіді SpaceX, але компанія Джеффа Безоса, як видається, упевнена в тому, що отримає зелене світло, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Це випробування називають "гарячий вогонь". Воно передбачає запуск усіх семи двигунів BE-4 першого ступеня і їхнє виведення на повну тягу, поки ракета знаходиться на стартовому майданчику. Випробування призначене для відображення того, як ракета працюватиме під час зльоту. Якщо все піде за планом під час гарячого випробування, Blue Origin перейде до інтеграції обтічника (частини ракети, яка утримує корисне навантаження) як останнього етапу перед запуском.

Від цього першого випробування залежить багато чого. Джефф Безос, який на початку цього місяця виступив на Dealbook Summit, сказав, що New Glenn є ключем до зниження вартості польотів. Ключова мета компанії – зменшити ціну запусків настільки, щоб стало рентабельно вивести на орбіту всю промисловість, що забруднює навколишнє середовище:

Я знаю, що це звучить фантастично, тому прошу аудиторію трохи потерпіти. Але це не фантастика. Це станеться, і нам потрібно знизити вартість доступу до космосу до досить низького рівня. Саме в цьому полягає суть New Glenn, нашого орбітального транспортного засобу,

– сказав Безос.

Ракета висотою понад 97 метрів буде здатна виводити на низьку навколоземну орбіту 45 метричних тонн корисного навантаження. Це потужніша ракета, ніж Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance та Falcon Heavy компанії SpaceX у її багаторазовій конфігурації. Для порівняння, найбільша ракета SpaceX Starship призначена для виведення на орбіту 100-150 тонн вантажу.

У перспективі запуск New Glenn може стати ключем до перетворення Blue Origin на прибутковий бізнес, але поки що Безос змушений підтримувати компанію з особистих статків.

Перша місія

Перша місія New Glenn спочатку була запланована для запуску двох важливих супутників на Марс для NASA. Але компанія не встигла вкластись у вікно запуску в жовтні. Космічне агентство зрештою вирішило перенести цю місію на запуск New Glenn навесні 2025 року, посилаючись на потенційні проблеми, які можуть виникнути.

Замість цього дебютна місія ракети протестує демонстраційне корисне навантаження для орбітального транспортного корабля Blue Ring, включаючи засоби зв'язку, енергетичну систему, бортовий комп'ютер і програмне забезпечення, яке буде використовуватися на майбутніх серійних ракетах.

Перший політ ракети також стане першим з двох сертифікаційних запусків, які Blue Origin має здійснити, щоб розпочати польоти корисних навантажень для програми Космічних сил США "Космічні запуски для забезпечення національної безпеки".

Однак, перш ніж це станеться, Blue Origin має отримати дозвіл від Федерального управління цивільної авіації США. Тільки після цього компанія зможе запустити ракету з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.