Смерть Андерса уже подтвердил его сын, подполковник ВВС США в отставке Грег Андерс.

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Как погиб Уильям Андерс

Сообщается, что Андерс погиб 7 июня недалеко от островов Сан-Хуан во время пилотирования собственного самолета Т-34 Mentor.

Семья опустошена. Он был замечательным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать,

– сказал сын астронавта.

На видео, которое распространяют в сети, видно, как самолет упал в воды Западной Австралии недалеко от острова Оркас. Представители береговой охраны Тихоокеанского северо-запада США заявили, что катастрофа произошла около 11:45.

"Аполлон-8" Это пилотируемый космический корабль серии "Аполлон", который впервые доставил людей на орбиту Луны. Астронавты этой миссии стали первыми людьми, преодолевшими гравитацию Земли и увидевшими другую сторону Луны.

К слову, именно Андерс сделал легендарное фото "Восход Земли", которое показало человечеству другой взгляд на нашу планету. До сих пор это одна из самых известных фотографий Земли из космоса.



Фото "Восход Земли" / Уильям Андерс

Что известно о Уильяме Андерсе