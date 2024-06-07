Технічні несправності під час польоту

Під час польоту Starliner зіткнувся з двома додатковими витоками гелію в системі маневрового двигуна. Крім того, п'ять з 28 маневрових двигунів вийшли з ладу. Хоча чотири з цих двигунів згодом були перезапущені вручну, диспетчери місії вирішили відкласти стиковку, щоб забезпечити безпеку МКС та її екіпажу.

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Це вже не перший випадок, коли у Starliner виникають проблеми з двигунами. Під час попереднього автоматичного зближення з МКС були зафіксовані подібні збої. Попри ці невдачі, NASA підтвердило, що витік гелію не становить загрози для екіпажу, космічного корабля та загального успіху місії.

Після виявлення витоку гелію астронавтам Бутчу Вілмору та Суніті Вільямс довелося вручну перевіряти два клапани, що зайняло годину і врізалося в їхній запланований період відпочинку після зльоту. Оцінка NASA показала, що витік не загрожує МКС, що дозволило продовжити процес стикування.

З метою запобіжних заходів космічний корабель спочатку утримувався на відстані 250 метрів від МКС, за межами стандартної 200-метрової зони безпеки. Спочатку запланована на 19:15 за київським часом, операція була перенесена на 20:30, а вікно стикування було продовжено до 21:30. Врешті-решт Starliner пристикувався до переднього порту модуля "Гармонія" МКС о 20:34 за київським часом.

Перехід екіпажу та цілі місії

Очікується, що астронавти Вілмор і Вільямс незабаром перейдуть на МКС і залишаться на борту приблизно на один тиждень. Їхня місія включає низку експериментів та завдань з технічного обслуговування, спрямованих на покращення роботи станції та сприяння поточним науковим дослідженням.



Екіпаж МКС після пристикування Starliner / Фото NASA

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Що буде зі Staliner

Успішне причалювання Starliner є важливим кроком для космічної програми Boeing, попри технічні труднощі, з якими команда зіткнулася під час місії.

Надалі вирішення проблем з двигунами, які постійно виникають, матиме першочергове значення для забезпечення надійності та безпеки майбутніх місій, адже NASA планує використовувати Starliner для подальших польотів.