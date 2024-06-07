Технические неисправности во время полета

Во время полета Starliner столкнулся с двумя дополнительными утечками гелия в системе маневрового двигателя. Кроме того, пять из 28 маневровых двигателей вышли из строя. Хотя четыре из этих двигателей впоследствии были перезапущены вручную, диспетчеры миссии решили отложить стыковку, чтобы обеспечить безопасность МКС и ее экипажа.

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Это уже не первый случай, когда у Starliner возникают проблемы с двигателями. Во время предыдущего автоматического сближения с МКС были зафиксированы подобные сбои. Несмотря на эти неудачи, NASA подтвердило, что утечка гелия не представляет угрозы для экипажа, космического корабля и общего успеха миссии.

После обнаружения утечки гелия астронавтам Бутчу Уилмору и Сунити Уильямс пришлось вручную проверять два клапана, что заняло час и врезалось в их запланированный период отдыха после взлета. Оценка NASA показала, что утечка не угрожает МКС, что позволило продолжить процесс стыковки.

В целях мер предосторожности космический корабль сначала удерживался на расстоянии 250 метров от МКС, за пределами стандартной 200-метровой зоны безопасности. Изначально запланированная на 19:15 по киевскому времени, операция была перенесена на 20:30, а окно стыковки было продлено до 21:30. В конце концов Starliner пристыковался к переднему порту модуля "Гармония" МКС в 20:34 по киевскому времени.

Переход экипажа и цели миссии

Ожидается, что астронавты Уилмор и Уильямс вскоре перейдут на МКС и останутся на борту примерно на одну неделю. Их миссия включает ряд экспериментов и задач по техническому обслуживанию, направленных на улучшение работы станции и содействие текущим научным исследованиям.



Экипаж МКС после пристыковки Starliner / Фото NASA

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Что будет со Staliner

Успешное причаливание Starliner является важным шагом для космической программы Boeing, несмотря на технические трудности, с которыми команда столкнулась во время миссии.

В дальнейшем решение проблем с двигателями, которые постоянно возникают, будет иметь первоочередное значение для обеспечения надежности и безопасности будущих миссий, ведь NASA планирует использовать Starliner для дальнейших полетов.