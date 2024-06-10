Такое развитие событий заставило NASA обратиться к частному сектору в поисках инновационных решений, чтобы преодолеть финансовые и технологические проблемы миссии.

А тем временем Boeing Starliner успешно пристыковался к МКС, несмотря на утечку гелия и отказ двигателей

Программа поддержки NASA

Пытаясь восстановить миссию MSR, NASA предлагает контракты с фиксированной ценой до 1,5 миллиона долларов на 90-дневные исследования. Эти исследования будут изучать новые подходы к возвращению марсианских образцов на Землю раньше ожидаемого срока.

Кроме семи частных компаний, инициатива включает Лабораторию реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и Лабораторию прикладной физики Джона Хопкинса, а потенциальным десятым партнером, как предполагают, станет Европейское космическое агентство (ESA).

Возвращение образцов с Марса будет одной из самых сложных миссий NASA, и очень важно, чтобы мы выполнили ее быстрее, с меньшим риском и меньшими затратами,
– подчеркнул администратор NASA Билл Нельсон.

Он также добавил, что поддерживает видение избранных компаний, центров и партнеров, которые представляют их, поскольку ведомство ищет свежие и инновационные идеи для "раскрытия больших космических тайн Красной планеты".

Вот семь компаний, которые участвуют в этом проекте:

  • Lockheed Martin,
  • SpaceX,
  • Aerojet Rocketdyne,
  • Blue Origin,
  • Quantum Space,
  • Northrop Grumman,
  • Whittinghill Aerospace.

Каждая из них внесет свой вклад в различные аспекты миссии.

  • Ожидается, что SpaceX будет использовать свой космический корабль Starship, который предназначен для возвращения больших полезных грузов на Землю.
  • Компания Aerojet Rocketdyne, известная своей технологией ракетных двигателей, сосредоточится на разработке жидкостного ракетного двигателя для аппарата для восхождения на Марс.
  • Blue Origin предложила адаптировать свои технологии с лунной миссии Artemis для возвращения образцов на Марс.
  • Northrop Grumman будет работать над силовой установкой для спускаемого модуля.
  • Whittinghill Aerospace разработает одноступенчатую ракету для подъема образцов на орбиту Марса.
  • Lockheed Martin предложит ряд решений для различных аспектов миссии.
  • Quantum Space еще не раскрыла своих конкретных планов.

Миссия по исследованию Марса продолжается

Сейчас марсоход NASA Perseverance, который приземлился на Красной планете в 2021 году, старательно собирает образцы. На сегодня он заполнил 24 из 40 пробирок, причем каждый образец берется в двух экземплярах – одна пробирка остается на поверхности Марса, а другая хранится внутри марсохода.

Perseverance
Perseverance продолжает сбор образцов поверхности Марса / Фото NASA

Первоначальный план изъятия образцов предусматривал или забор их непосредственно с Perseverance, или использование мини-марсоходов или вертолетов для сбора образцов с поверхности и транспортировки их к подъемному модулю.

Смотрите также В США разбился самолет с астронавтом "Аполлон-8", который первым облетел Луну

Однако после того, как Китай объявил о собственной миссии по возвращению марсианских образцов до 2030-х годов, NASA сталкивается с усиленным давлением, чтобы ускорить свои усилия.