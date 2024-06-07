Японская компания Obayashi Corporation считает, что она обладает необходимым опытом. Она стремится построить космический лифт до 2050 года.

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Как это будет

Корпорация Obayashi, известна тем, что построила самую высокую в мире башню, Токио Скайтри. Она объявила еще в 2012 году, что достигнет больших высот благодаря собственному космическому лифту. В отчете того же года компания заявила, что начнет строительство проекта стоимостью 100 миллиардов долларов США до 2025 года и может начать эксплуатацию уже в 2050 году.

Через 12 лет Йодзи Исикавой, который написал отчет и является частью отдела создания будущих технологий компании говорит, что компания, скорее всего, не начнет строительство в следующем году, но пока она "занимается исследованиями и разработками, эскизным дизайном, налаживанием партнерства и продвижением", поэтому о проекте не забыли.

Некоторые сомневаются, что такая структура вообще возможна. Несмотря на это есть люди, настоящие ученые, которые действительно поддерживают эту идею и действительно хотят, чтобы это произошло,

– говорит Кристиан Джонсон, который в прошлом году опубликовал отчет о космических лифтах в рецензируемом журнале Journal of Science Policy & Governance.

Запуск людей и объектов в космос на ракетах является чрезвычайно дорогим. Например, NASA подсчитало, что четыре миссии "Артемида" на Луну будут стоить 4,1 миллиарда долларов за запуск. Причиной этого является так называемое уравнение ракеты. Чтобы попасть в космос, нужно много топлива, но оно тяжелое, что увеличивает количество необходимого ракете топлива. Таким образом, видим своеобразный замкнутый круг. С космическим лифтом вам не нужны ни ракеты, ни топливо.

Согласно некоторым проектам, космические лифты будут доставлять грузы на орбиту на электромагнитных транспортных подъемниках. Они могли бы питаться дистанционно - например, с помощью солнечной энергии или микроволновых печей, устраняя потребность в бортовом топливе.

В своем отчете для корпорации Obayashi Исикава писал, что этот тип космических лифтов может помочь снизить стоимость перемещения товаров в космос до 57 долларов за фунт. Другие оценки для космических лифтов в целом определяют цену в 227 долларов за фунт. Даже Falcon 9 компании SpaceX, которая по цене около 1227 долларов за фунт является одной из самых дешевых ракет для запуска, все равно примерно в пять раз дороже самых высоких оценок стоимости космических лифтов.

По словам Джонсона, с лифтами также не будет опасности взрыва ракеты, а подъемники могут быть транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов. При относительно неторопливом темпе в 200 километров в час, подъемники корпорации Obayashi будут двигаться медленнее, чем ракеты, с меньшим количеством вибраций, что хорошо для чувствительного оборудования.

Obayashi Corporation рассматривает космический лифт как такой, что принесет пользу всему человечеству.

Возможно ли это

Сейчас одним из самых больших препятствий для создания космического лифта является то, из чего сделать трос или трубу. Чтобы выдержать огромное напряжение, труба должна быть очень толстой, если она будет изготовлена из обычных материалов, таких как сталь.

Если вы попытаетесь построить его из стали, вам понадобится больше стали, чем существует на Земле,

– констатирует Джонсон.

В докладе Исикавы говорится, что корпорация Obayashi может использовать углеродные нанотрубки. Нанотрубка — это свернутый слой графита, материала, который используется в карандашах. Этот материал значительно легче, но чрезвычайно прочный, имея меньшую вероятность сломаться при растяжении по сравнению со сталью. Поэтому такой космический лифт сможет быть компактнее, чем если бы он состоял из стальных конструкций.

Но и здесь есть проблема. Хотя нанотрубки очень прочные, они также крошечные, миллиардную долю метра в диаметре. Исследователи до сих пор не сделали их очень длинными. Самая длинная — лишь около 60 сантиметров.

Согласно докладу Исикавы, для того, чтобы быть должным образом сбалансированным и при этом достигать геосинхронной орбиты — где объекты остаются синхронными с вращением Земли — трос должен иметь длину не менее 35 000 километров, а то и больше.

Хотя мы еще не достигли цели, говорит Джонсон о длине нанотрубки, это не означает, что это невозможно. Однако, вероятно, ученым придется разработать совершенно новый материал.

Другие препятствия

Прежде всего, понадобится очень много этих дешевых путешествий, чтобы компенсировать гигантские затраты на строительство. Найдет ли человечество столько целей, чтобы осуществлять достаточное количество транспортировок?

Трос космического лифта будет находиться под таким невероятным натяжением, что может оборваться. Удар молнии может испарить его. Также следует учитывать другие погодные условия, такие как торнадо, муссоны и ураганы.

Размещение наземного конца троса на экваторе уменьшит вероятность ураганов, но он все равно должен быть в открытом океане, чтобы вероятным террористам было сложнее его атаковать.

Это лишь поверхностный перечень вызовов. Все они не могут быть решены одной компанией, сказал Исикава, поэтому компании нужны партнерства и различные отрасли.

По оценкам, на строительство уйдет 25 лет.