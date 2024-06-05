В 2022 году 1X заключили партнерство с OpenAI, чтобы объединить робототехнику с искусственным интеллектом, заложив основу для воплощенного обучения. Это партнерство подтолкнуло 1X к созданию роботов, которые могут понимать и выполнять сложные реальные задачи в различных средах, в частности на рабочих местах.

А тем временем Началось: OpenAI собирает команду для разработки искусственного интеллекта, который будет управлять роботами

Новые умения Eve

На последней демонстрации был представлен Eve – колесный сервисный робот, который выполнял ряд задач по уборке помещения, руководствуясь командами на естественном языке.

Это стало возможным благодаря инновационному интерфейсу управления роботом _COPYX от 1X, который интерпретирует высокоуровневые речевые команды. Этот интерфейс позволяет одному оператору управлять несколькими человекоподобными роботами одновременно, повышая эффективность и операционную способность.

В марте 1X объявила о прорыве в своей автономной модели, которая теперь поддерживает широкий спектр задач в рамках единой поведенческой системы ИИ. Это охватывает практические задачи, такие как извлечение предметов из сумки, их сортировка и размещение в определенных местах хранения.

Сначала добавление многочисленных задач привело к падению качества работы, но 1X преодолела эту проблему, увеличив параметры модели и продлив продолжительность обучения.

В блоге компании подробно описано новый пользовательский опыт, который обеспечивает этот высокоуровневый языковой интерфейс.

Вместо традиционного метода использования виртуальной реальности (VR) для управления одним роботом, операторы теперь могут управлять несколькими роботами с помощью сжатых команд высокого уровня. Этот метод уменьшает частоту подачи команд, что делает дистанционное управление роботами более эффективным.

Примечательно, что 1X утверждает, что действия, которые выполняет Ева в их демонстрационном видео, полностью контролируются нейронной сетью без какого-либо дистанционного управления. Видео представлено без какой-либо компьютерной графики, монтажа, ускоренной съемки или воспроизведения траектории по сценарию, что гарантирует достоверность возможностей робота.

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В будущем 1X планирует интегрировать в свои системы управления большие языковые модели, такие как GPT-4o, VILA и Gemini Vision. Эта интеграция имеет целью еще больше повысить сложность и автономность их роботов, расширяя границы возможного в сотрудничестве между человеком и роботом.