Орбитальный форпост человечества – Международная космическая станция (МКС) – на орбите уже 26 лет. Ее запустили в 1998 году США, Япония, Европейский Союз, Канада, Бразилия и Россия. В марте 2001 года последняя затопила свою космическую станцию "Мир" в Тихом океане.

Изначально планировалось, что МКС проработает на орбите до 2010 года. Позже срок ее работы несколько раз продлевался, в последний раз – до 2028 – 2030 годов. Это будут последние годы жизни МКС, ведь уже определено, как она сойдет с орбиты. Это произойдет с помощью компании SpaceX Илона Маска.

24 Канал рассказывает о том, как завершится удивительная история Международной космической станции и что будет после нее.

Завершение эпохи МКС

В конце июня 2024 года NASA выбрало компанию SpaceX Илона Маска для важной задачи – свести МКС с орбиты после окончания срока ее работы. Аэрокосмическая компания построит корабль, который сведет с орбиты 430-тонную орбитальную станцию и отправит ее в Тихий океан в начале 2030-х. Сумма контракта составляет около 843 миллиона долларов.

Справка! МКС делает один оборот вокруг Земли за 90 минут, а ее орбита расположена на высоте чуть более 400 километров. За более чем 20 лет на станции осуществили тысячи научных экспериментов. Орбитальная станция до сих пор остается конструктивно прочной, но план ее окончательной утилизации должен быть разработан уже сейчас. США и Россия возглавляют проект МКС, а Европа, Канада и Япония выполняют второстепенные роли. Все западные партнеры согласились финансировать станцию до 2030 года, Россия же планирует участвовать только до 2028 года.

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Выбор аппарата США для сведения с орбиты для Международной космической станции поможет NASA и ее международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту после завершения работы станции. Это решение также поддерживает планы NASA относительно будущих коммерческих направлений и позволяет продолжать использовать космическое пространство вблизи Земли,

– говорится в заявлении Кена Бауэрсокса, директора по космическим операциям агентства.

До этого в NASA изучали различные варианты завершения эксплуатации станции. Среди них такие:

разборка МКС и использование новых компонентов в следующей станции;

передача МКС в коммерческую эксплуатацию.

Но реализации этих вариантов помешали юридические сложности и стоимость.

МКС от 1998 года до современности / Архивные фото NASA

Ни NASA, ни SpaceX не обнародовали подробностей конструкции "буксира", который должен свести МКС с орбиты. Для того чтобы сделать это со станцией размером с футбольное поле, ему понадобится большая мощность. В то же время размеры станции означают, что часть ее составляющих не сгорит в атмосфере и упадет в океан.

Космические аппараты заканчивают свой путь в точке Немо в Тихом океане, названной в честь героя книги Жюля Верна "20 000 лье под водой". Она расположена более чем в 2 500 километрах от ближайшей суши.

В NASA надеются, что еще до сведения с орбиты МКС частные компании запустят собственные космические станции. Космические агентства же сфокусируются на станции Gateway, что будет вращаться вокруг Луны.

Собственная космическая станция есть и у Китая – это "Тяньгун" ("Небесный дворец"), функционирующая с апреля 2021 года.



Роскосмос также имеет планы на построение станции РОСС или РОС ("Российская орбитальная станция") до 2028 года, однако имеет ли на самом деле страна-агрессор ресурсы на это – большой вопрос.

Gateway возле Луны

Следующая масштабная международная программа NASA – это Gateway, первая в истории человечества космическая станция на лунной орбите. Она станет важной частью лунной программы "Артемида". Gateway поможет NASA и ее партнерам проверить технологии и возможности, необходимые для длительного присутствия человека в далеком космосе, и наметить путь для первых миссий человека на Марс.

Что такое "Артемида" С октября по декабрь 2022 года в рамках первой миссии "Артемиды" беспилотный корабль "Орион", запущенный ракетой Space Launch System, облетел Луну, чтобы подготовить путь для будущих астронавтов. После первой миссии в 2022 году NASA планировало в 2024-м запустить пилотируемую миссию вокруг Луны, а дальше – пилотируемую миссию с посадкой на спутник Земли. В январе 2024-го стало понятно, что агентство не успевает, и миссию "Артемида-2" перенесли на сентябрь 2025 года, чтобы справиться с трудностями с разработками и операциями.



В рамках проекта "Артемида" планируется высадка на Луну первой женщины и первого человека с другим цветом кожи. До этого лунными астронавтами были только мужчины американского происхождения.



Gateway вблизи Луны / Визуализация NASA

В проекте Gateway участвуют такие космические агентства:

Канадское космическое агентство работает над роботизированной рукой Canadarm3 следующего поколения и расширенными роботизированными интерфейсами для размещения полезной нагрузки на Gateway;

Европейское космическое агентство работает над Lunar I-Hab, одним из двух жилых модулей, где будет проживать и работать экипаж "Артемиды", и над модулем Lunar View для логистики и наблюдений за Землей, Луной и космосом;

Японское агентство аэрокосмических исследований работает над критически важными компонентами модуля Lunar I-Hab и батареями питания;

Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида (ОАЭ) создаст шлюз для Gateway.

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В миссиях "Артемида" на Gateway будут летать астронавты из Канады, Европы, Японии и Объединенных Арабских Эмиратов. Первые компоненты Gateway запустят на лунную орбиту на ракете SpaceX Falcon Heavy не ранее 2025 года, а сборка станции на лунной орбите начнется после старта миссии "Артемида IV" не ранее сентября 2028 года.

Что дальше: частные космические станции

Сейчас в NASA сосредоточены на бесшовном переходе к будущим частным станциям на низкой околоземной орбите. Для этого управление научно-технической политики Белого дома в марте 2023 года выпустило стратегию, которая очерчивает план действий. Основная цель заключается в том, чтобы США лидировали на коммерческом рынке исследования низкой околоземной орбиты, что позволит NASA поддерживать "бесперебойное присутствие США" там.

Среди компаний, которые готовы построить частную космическую станцию – американские Northrop Grumman, Axiom Space, Nanoracks и Sierra Space. В NASA стремятся, чтобы по крайней мере одна из них построила действующий орбитальный форпорт до того, как МКС прекратит работу. Само космическое агентство готово помогать частным компаниям в создании и эксплуатации космических станций, учитывая свой более 20-летний опыт.

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Есть и игроки из-за пределов Америки. Европейский Airbus планирует запустить преемницу МКС, Starlab. Для этого Airbus создала международное совместное предприятие Starlab Space LLC вместе с американской компанией Voyager Space и японской корпорацией Mitsubishi.



Визуализация Starlab / Airbus

Центром Starlab станет многоцелевой орбитальный модуль Airbus LOOP с несколькими палубами и оранжереей. Станция будет рассчитана на экипаж из четырех человек, но временно сможет размещать до восьми астронавтов в периоды ротации экипажа. Срок службы Starlab будет составлять 30 лет.

Starlab будет построена до вывода из эксплуатации МКС, на ней можно будет проводить более 400 экспериментов или технических исследований в год. В отличие от МКС, Starlab не надо будет составлять из отдельных модулей, ее можно будет вывести на орбиту на SpaceX Starship.