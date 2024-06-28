Что это было

В среду компания LeoLabs, занимающаяся отслеживанием космического пространства, обнаружила облако обломков, образованное после того, как неработающий спутник распался на низкой околоземной орбите. По данным Космического командования США, российский списанный спутник RESURS-P1 распался на части 26 июня, в результате чего образовалось более 100 обломков, которые можно отследить. Сколько было более мелких частей, узнать невозможно.

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По данным наблюдения, спутник весил, около 6 000 килограммов и находился на почти круговой орбите на высоте 355 километров над Землей, когда он развалился на части. МКС вращается вокруг Земли на высоте примерно 400 километров. Соответственно, астронавтам на борту космической станции было приказано укрыться на месте для перестраховки.

Центр управления полетами продолжал следить за траекторией полета обломков, и примерно через час экипаж получил разрешение покинуть космический корабль, а станция возобновила нормальную работу,

– добавили в космическом агентстве.

Сейчас к МКС пристыкованы три космических корабля:

Российская капсула "Союз".

Космический корабль SpaceX Crew Dragon.

Проблемный Starliner компании Boeing, который все еще находится там на неопределенный срок.

Командование подтвердило, что "не заметило никаких непосредственных угроз и продолжает проводить рутинную оценку взаимодействия для поддержания безопасности и устойчивости космической отрасли".

Проблема космического мусора

Это далеко не первый случай, когда экипажи получают инструкции по укрытию внутри своих космических аппаратов, и учитывая то, что наша орбита становится все более захламленной, это, вероятно, не последний. Эксперты уже давно предупреждают, что обломки космического мусора могут сталкиваться друг с другом, разбиваясь на более мелкие фрагменты и увеличивая опасность в геометрической прогрессии.

В 2021 году Россия вызвала широкую критику, когда намеренно уничтожила неработающий спутник советских времен на низкой околоземной орбите во время испытаний противоспутникового оружия, образовав тысячи обломков. В то время фрагменты спутника также заставили людей на борту МКС искать укрытие. NASA осудило эти испытания, назвав их "безрассудными и опасными", а Организация Объединенных Наций приняла резолюцию против испытаний противоспутниковых ракетных систем, против которой ранее голосовали Россия и Китай. Стоит отметить, что обломки спутника, уничтоженного Россией в 2021 году, до сих пор угрожают аппаратам Starlink, другим спутникам и МКС.