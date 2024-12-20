Об атаке сообщила вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, подчеркнув ее серьезность и настоятельную необходимость усиления киберзащиты, информирует 24 Канал.

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Детали кибератаки

По словам Стефанишиной, атака была целенаправленной и имела целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Она отметила, что все следы указывают на российское происхождение атаки. Злоумышленники пытались дестабилизировать работу ключевых систем, что является частью национальной инфраструктуры.

Стефанишина отметила, что зафиксированы попытки доступа к базам данных и возможного вмешательства в механизмы их работы.

Последствия атаки

В результате кибератаки было повреждено и временно остановлена работа по меньшей мере трех основных реестров, которые имеют критическое значение для граждан и бизнеса:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан – этот реестр содержит информацию о рождении, бракосочетании, разводе и смерти граждан Украины;

– этот реестр содержит информацию о рождении, бракосочетании, разводе и смерти граждан Украины; Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей – важный инструмент для ведения бизнеса, позволяющий проверять статус предприятий и предпринимателей;

– важный инструмент для ведения бизнеса, позволяющий проверять статус предприятий и предпринимателей; Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений – база данных, отражающая права собственности на недвижимое имущество и существующие обременения, такие как ипотека.

Мероприятия по противодействию и восстановлению

Стефанишина сообщила, что сейчас продолжаются работы по противодействию кибератаке и восстановлению систем. Команда специалистов, к которой привлечены эксперты Министерства юстиции и специализированных служб киберзащиты, работает в усиленном режиме.

По ее словам, в первую очередь будет восстановлен доступ к трем упомянутым реестрам. Планируется, что этот процесс продлится примерно две недели.

Время первоочередного восстановления составляет ориентировочно до двух недель. После полного восстановления будет проведен основательный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем,

– отметила Стефанишина.

Специалисты уже начали анализировать характер атаки, чтобы определить ее уязвимые места и способы защиты от подобных инцидентов в будущем. По предварительным оценкам, атакующие пытались получить несанкционированный доступ к базам данных и нарушить работу государственных реестров из-за вмешательства в их архитектуру.

В Министерстве юстиции заявили, что будут пересмотрены меры безопасности для усиления устойчивости реестров к подобным угрозам.

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Реакция общественности и экспертов

Кибератака на государственные реестры вызвала резонанс среди общественности. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что инцидент свидетельствует о необходимости совершенствования системы киберзащиты государственных реестров. Эксперты призывают к более активному сотрудничеству с международными партнерами в сфере кибербезопасности и укрепления защиты на уровне государственных учреждений.