Согласно сообщению, выход в космос был "длительным" и "успешным". Поврежденные элементы удалось отремонтировать.

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Детали

По данным Китайского космического агентства (CMSA), обломки задели силовые кабели солнечной батареи, в результате чего станция частично потеряла электроэнергию. Члены миссии "Шэньчжоу-17" совершили два почти восьмичасовых выхода в открытый космос, один в декабре, а последний в начале марта, чтобы отремонтировать модуль с помощью роботизированного манипулятора.

Ремонтные работы подчеркнули роль пилотируемого космического корабля в преодолении непредсказуемых проблем на орбите,

– говорит заместитель директора CMSA Лин Сицян.

Пока неизвестно, или обломки были созданы человеком, или естественным микрометеоритом.

К счастью для всех причастных, этот инцидент оказался весьма незначительным.

Проблема космического мусора

Столкновения с мусором — не редкость. Например, Международная космическая станция регулярно проводит маневры, чтобы уклониться от опасного мусора. На орбите, где объекты могут двигаться со скоростью тысяч километров в час, даже удар крошечной частицы может нанести значительный вред.

Ученые сходятся во мнении, что эта проблема будет лишь обостряться, поскольку человечество наращивает свои космические миссии, заполняя и без того захламленную орбиту мусором.

Хотя Китай и имеет возможность "точно прогнозировать орбиты космических станций и небольших низкоорбитальных целей", все предусмотреть невозможно. Поэтому новому экипажу корабля Шэньчжоу-18, который стартовал в четверг утром из Центра запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая, будет поручено установить вокруг станции "укрепления для защиты от космического мусора" в качестве дополнительной меры безопасности, говорит Лин Сицян.